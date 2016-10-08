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Владивосток может стать стыковочным узлом двух транспортных путей - северного морского и южного шелкового (ЭКСКЛЮЗИВ)

08 Октября 2016, 15:01 | Владивосток

Во Владивостоке сегодня, 08 октября 2016 года, открылся закрытый российско-японский форум «Тихоокеанский вектор мирового развития». Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, журналистов пустили только на открытую сессию «Россия и Япония в глобальном мире».

Мероприятие проходит в стенах института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, поэтому большинство присутствующих – известные приморские ученые-регионоведы. Японию представляют члены научно-исследовательского совета по вопросам национальной безопасности Японии «Анпокэн» и научные сотрудники института «Евразия-21». Итоги встречи будут подведены завтра, 09 октября.

Одной из основных тем форума стало обсуждение заявление Владимира ПУТИНА о Евразийском проекте и то, как будут развиваться российско-японские отношения в новой парадигме развития.

Присутствующие отметили опасность в том, что в этой конструкции Тихоокеанская Россия вновь может оказаться на далекой периферии. Вопросы возникли и относительно того, как будут сейчас строиться отношения с Японией, Кореей, Китаем и странами АСЕАН. Не станут ли они отношениями второго порядка.(ВИДЕО)

«Мир изменился и выжить в этом мире можно только сообща. Необходимо терпение, уважение и умение слушать друг-друга», - подчеркнул модератор сессии «Россия и Япония в глобальном мире» профессор, д.и.н.  Виктор ЛАРИН. (ВИДЕО)

Он также отметил, что буквально неделю назад с китайским коллегами в Даляне обсуждалась идея сделать Владивосток стыковочным узлом двух путей северного морского и южного шелкового.

Вероятно, обсуждение этой идеи будет продолжено в течении дня на закрытых секциях. Итоги встречи будут подведены завтра, 09 октября.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

Фото и видео "ЗР".

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Теги: Япония  владивосток  тихоокеанский вектор развития 
           



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