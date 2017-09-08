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Руководство горизбиркома в упор не видит массовые нарушения при досрочном голосовании во Владивостоке
Председатель городской муниципальной избирательной комиссии прокомментировал многочисленные факты подкупа и подвоза избирателей общими словами
Во Владивостоке состоялась пресс-конференция представителей городской избирательной комиссии, посвященная выборам депутатов в Гордуму Владивостока. Председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай КИЧАТОВ совместно с секретарем избирательной компании Приморского края Романом ОХОТНИКОВЫМ рассказали об успехах и трудностях текущей избирательной компании.
Николай Кичатов: «Избирательная компания по выборам депутатов в городскую думу города Владивостока вышла на финишную прямую. Выборы пройдут 10 сентября в единый день голосования с 8 до 20:00 часов, но проголосовать досрочно граждане, имеющие уважительную причину, могут уже сегодня.
Процедура досрочного голосования дает возможность избирателям проголосовать досрочно, но при определенных обстоятельствах, выраженных в уважительных причинах. В случае если избиратель не может по уважительной причине в день голосования прийти на участок, он может проголосовать досрочно. Причины регламентированы».
Николай Кичатков пояснил, что в городе Владивостоке насчитывается 235 избирательных участков. Также образованы 3 временных участка, и 73 участка на судах, которые будут находиться в плавании в день голосования.
Таким образом, более полутора тысяч моряков имеют возможность полноценно участвовать в выборах. В целом, специалисты избирательной комиссии прогнозируют 15% явку избирателей.
На вопрос о том, что сегодня жители города фиксируют (причем в буквальном смысле - на фото и видео, которые выкладываются в социальные сети или присылаются в редакции городских СМИ) многочисленные нарушения избирательного законодательства, в частности, приводы и подкуп избирателей, Николай Кичатков ответил общими словами:
- С точки зрения закона, подвоз избирателей запрещен. Подкуп наказывается штрафом 25 тыс. руб. Если будет доказано, что лицо осуществляло подкуп избирателей, то оно будет привлечено к административной ответственности.
Закон дает возможность избирателю при совершении определенной процедуры проголосовать досрочно. Написав заявление, избиратель должен указать в нем уважительную причину: отпуск, командировка, особенности трудовой деятельности, а также выполнение государственных и общественных обязанностей. Помимо этого, избиратель может указать и иную причину. Однако комиссия не вправе требовать у избирателей подтверждения этой уважительной причины, но может выдать бюллетень либо отказать в реализации такого права.
Таких отказов было порядка двух десятков. Например: как причину указали «мне нравится этот депутат». Комиссия посчитала ее не уважительной. Также, был отказ на выдачу бюллетеня в случае, когда избиратель в качестве уважительной причины указал «поездка на дачу».
Роман Охотников, подключившись к разговору, пояснил, что важная задача комиссии - в первую очередь проинформировать избирателей о возможности проголосовать досрочно, а также об ответственности, которую понесет лицо, пойманное на подкупе.
- Очевидно, что кандидаты в депутаты и политические партии, как заинтересованные субъекты, проводят активную работу с избирателями. А вот как именно они ее проводят - с подкупом или без, необходимо выяснять. Если факт подкупа будет доказан, виновные лица понесут ответственность, в частности, административное наказание.
В целом по Владивостоку за всю избирательную компанию поступило 17 жалоб, из которых половина касается порядка проведения предвыборной агитации. Что касается досрочного голосования, таких обращений пять. Все они касались подвоза на избирательный участок Ленинского района граждан, которых заподозрили в подкупе. Документы были направлены в правоохранительные органы, проводятся проверки. Примечательно, что в УВД создана специальная группа, которая занимается проверкой этих сведений. Если факты подтвердятся, то виновные лица понесут наказания – это и сами кандидаты и сами лица, дающие деньги избирателям. Наказание самим голосующим, к сожалению, не предусмотрены.
- В связи с этим, мы настраивали кандидатов на информирование избирателей о том, что если избиратель видит конфликтную ситуацию и подозревает осуществление подвоза или подкуп избирателей, фиксировать все происходящее на камеру и передавать в избирательную комиссию, это даст возможность быстрее и легче во всем разобраться. Классический пример: на выборах президента, интернет взорвал видеоролик, где четко видно, как мужчина закидывает в ящик пачку бюллетеней. При проверке было обнаружено, что никаких нарушений не возникло, это правовая процедура помещения бюллетени прошедших предварительное голосование до начала общего голосования, -рассказал Роман Охотников.
Николай Кичатов пояснил, что на данный момент досрочно проголосовало около 2% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. «Если сравнивать с муниципальными выборами 2001 года, то сегодня цифра досрочно голосующих гораздо ниже, чем тогда.
На вопрос можно ли подсчитать бюллетени предварительного голосования уже сейчас, чтобы выяснить, в какую сторону идет перекос голосов, Роман Охотников рассмеялся:
- К счастью такой возможности нет, потому что законодатель четко определяет, что подсчет избирателей ведется только после закрытия избирательных участков.
В законе есть целый механизм, который направлен на то, чтобы эти голоса остались неприкосновенными до указанного времени. Каждый бюллетень запечатывается в специальный конверт, который храниться в сейфе и будет вскрыт только в день голосования, а до его начала помещен в стационарный ящик.
На пресс-конференции был освещен вопрос КОИБов, которые будут установлены на избирательных участках.
Роман Охотников:
- При голосовании мы очень активно применяем современные информационные технологии, которые сводят к минимуму допущение ошибок и неточностей подсчете голосов избирателей и при оформлении документов. Помимо уже привычных комплексов обработки избирательных бюллетеней, 10 сентября на избирательных участках Владивостока будут использованы 79 КОИбов, то есть новая технология машиночитаемого кода. Это треть от общего числа участков. К выборам президента нам обещают дополнительно поставить еще 100 единиц этой техники.
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Дайте мясу проголосовать, пусть мясо думает, что оно кого то выбирает. Не нужно рассеивать иллюзии мяса.