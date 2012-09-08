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Дальний Восток будет летать во Вьетнам прямыми рейсами
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Президент Вьетнама ЧЫОНГ ТАН ШАНГ на встрече с министром РФ по развитию Дальнего Востока - полпредом президента РФ в ДФО Виктором ИШАЕВЫМ предложил наладить регулярные прямые авиарейсы между городами Дальнего Востока и Вьетнама, а также рассмотреть вопросы о создании совместных производств по переработке морепродуктов, производству мебели и товаров текстильной промышленности.
Президент Вьетнама отметил, что в настоящее время у России и Вьетнама уже реализуется ряд проектов в нефтегазовой сфере. "Нас интересуют также проекты в области добычи угля. Одна из наших компаний вместе с российскими партнерами обсуждают такие возможности", - подчеркнул глава государства.
В свою очередь Виктор Ишаев отметил, что в лесной отрасли Дальнего Востока есть колоссальный потенциал.
"Мы ежегодно поставляем до 10 млн кубометров необработанного леса и заинтересованы в его переработке. Сейчас здесь работают компании Малайзии, Японии и Китая, но перерабатывают они незначительное количество", - сказал министр.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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