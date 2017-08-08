Кандидаты от непартийных партий оказались плохими почерковедами

«Подписной фильтр» вновь оказался непроходимым для непарламентских партий, участвующих в муниципальных выборах в Приморье. На сложности сбора подписей в короткие сроки, да еще и в сезон отпусков, на который приходится избирательная кампания, не жаловался только ленивый партиец, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Однако и партии, освобожденные от сбора подписей, зачастую допускают огрехи при подаче в избирком пакета документов о выдвижении кандидатов.

«Сито» сработало

Как обычно бывает на приморских выборах, непарламентские партии, не освобожденные от необходимости собирать подписи избирателей в поддержку выдвинутого ими списка кандидатов, сошли с дистанции как раз на этом этапе. Однако сценарий «выхода из игры» у всех оказался разным. Например, партия «Яблоко» недобрала всего 184 подписи для подачи документов на регистрацию списка кандидатов в Думу Владивостока (необходимо было не менее 2230 подписей) и не стала сдавать подписные листы в горизбирком. Таким образом, в обозримой перспективе партия по-прежнему останется за бортом большой приморской политики: следующие выборы с применением партсписков на муниципальном уровне должны пройти в 2019 году в Уссурийске.

Проверка достоверности подписных листов еще трех партий: «Родины», «Коммунистической партии социальной справедливости», «Народной партии «За женщин России» - завершилась в первые дни августа. При этом еще до официального решения Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии (ВГМИК) появилась информация о том, что количества достоверных подписей среди подписных листов «Родины» недостаточно для регистрации списка кандидатов. Кстати, аналогичный сценарий у этой партии имел место и на прошлогодних выборах в Законодательное Собрание Приморского края, что также стало основанием для отказа в регистрации списка кандидатов, а также, по неофициальной информации, для написания руководством краевого отделения «Родины» объяснительных в силовых структурах.

Добавим, что на выборах-2017 у приморских «родинцев» недостатки были выявлены не только в подписных листах, но и в пакете документов, представленных после выдвижения списка кандидатов в Думу Владивостока. У «первого номера» в общей части списка, Виктора КАПЛУНЕНКО, не было указано место работы или род занятий, как того требует Избирательный кодекс Приморского края. Кроме того, у одного из кандидатов отсутствовали сведения о полученных в 2016 году доходах, а также имеются несоответствия паспортных данных (место рождения) и данных, указанных в протоколе предвыборной конференции приморских «родинцев». Наконец, выписка из протокола конференции о назначении уполномоченных представителей партии была подписана самим уполномоченным представителем «Родины», хотя по уставу подписать данные документы мог только председатель регионального отделения партии.

После выхода из предвыборной гонки в борьбе за мандаты депутатов Думы Владивостока по единому округу (распределяется 18 мандатов) будут участвовать максимум семь партий. На момент сдачи номера в печать еще не были известны итоги проверки подписных листов, поданных «Коммунистической партией социальной справедливости» и «Народной партией «За женщин России». В выборах в Думу Находки примут участие максимум шесть партий - в случае, если местный ТИК признает подписные листы партии «Зеленые» достоверными.

Учитывая, что последним днем сдачи документов в избиркомы для кандидатов по одномандатным округам было 31 июля, окончательный список участников муниципальных выборов-2017 в Приморье определится к концу текущей недели.

Болгарский ВНЖ и тайный член «ЕР»

Симптоматично, что недостатки в оформлении пакета документов по своим кандидатам были выявлены и у парламентских партий, у которых «не болит голова» по поводу сбора подписей. Например, в решении предвыборной конференции ЛДПР были неправильно указаны наименования территориальных групп, по которым выдвинуты кандидаты. У двоих выдвиженцев от партии ЖИРИНОВСКОГО не совпали паспортные данные с теми, что указаны в решении о выдвижении кандидатов, - что, возможно, стало результатом банальной невнимательности или опечатки. Еще один представитель ЛДПР представил не тот документ об образовании, что был указан в решении о выдвижении.

У «Справедливой России» фамилия одного из выдвиженцев, указанная в документе о согласовании партсписка федеральным руководством партии, отличается от его «настоящей» фамилии всего одной буквой, что также может говорить об опечатке по невнимательности. Потерять как минимум одного своего кандидата на выборах в гордуму столицы Приморья может и КПРФ, но здесь ситуация гораздо серьезнее, чем неточности и опечатки в документе о выдвижении. У выдвинутого по округу №10 Якова ГАЛКО конкуренты «обнаружили» документ, якобы подтверждающий его вступление в «Единую Россию» много лет назад. Напомним, что членство в другой политической партии по закону является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Добавим, что первым горизбирком еще 2 августа зарегистрировал список «Единой России», в котором, впрочем, тоже не обошлось без потерь. Выдвинутый в территориальной группе №11 Алексей ЖИТНИКОВ был исключен из списка кандидатов в связи с наличием у него вида на жительство в Болгарии, выданного еще в 2014 году. А на выборах в представительный орган Фокина у одного из выдвинутых партией кандидатов обнаружилась судимость по ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», что стало основанием для отказа в регистрации.

- Парламентские партии допускают неточности в документах из-за слабых технологических групп, а проще говоря - из-за экономии на специалистах, - уверен электоральный эксперт Влас КОПЕЙКИН. - То же касается поиска кандидатов, у которых нет юридических препятствий для участия в выборах: если партия в регионе существует лишь «для галочки», найти необходимое количество таких людей будет проблематично.