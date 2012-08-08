Депутаты ограничили власть губернатора Приморья

Депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) на очередной сессии 30 июля взяли на себя право и ответственность напрямую влиять на формирование команды губернатора. Теперь все кандидаты на должности вице-губернаторов должны будут проходить согласование в ЗС ПК. Решение значительно усиливает влияние депутатского корпуса и ограничивает власть губернатора.

Слуга двух господ

Стоит отметить, что законопроект о согласовании депутатами кандидатов на должности вице-губернаторов внесла фракция «Справедливой России», на которую, как известно, большое влияние имеет глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Причем «СР» подготовила документ еще в марте, то есть практически сразу после отставки с должности губернатора Сергея ДАРЬКИНА.

Принятие закона придержала «Единая Россия». Но к июлю ее представители в ЗС ПК согласились ограничить права губернатора на формирование его команды. Правда, единороссы предложили более умеренный вариант. Вице-спикер Джамбулат ТЕКИЕВ внес альтернативный законопроект, согласно которому согласованию подлежали только двое первых заместителей главы края.

Однако по результатам рейтингового голосования победу одержал проект от «Справедливой России». За него отдали свои голоса 27 депутатов, тогда как за вариант «Единой России» только семеро.

- Депутаты приморского парламента будут участвовать в формировании администрации Приморского края. Да, на их плечи ложится больше ответственности, но она обоснованна. Тем более - в рамках заявленного курса на прозрачность и открытость власти. Теперь депутаты вправе давать свои рекомендации губернатору в отношении высших должностных лиц региона. Эти меры помогут повысить эффективность работы власти и качество государственного управления, - пояснил руководитель приморского регионального отделения партии «Справедливая Россия», председатель профильного комитета Константин МЕЖОНОВ.

Причем, депутаты теперь смогут не только влиять на назначение новых должностных лиц, но и отстранять их. Постановление ЗС ПК о недоверии будет направляться губернатору «для принятия решения о немедленной отставке должностного лица», говорится в дополнительной статье закона.

Стоит подчеркнуть, что подобных ограничений полномочий губернатора еще не было в истории Приморья.

В целом же депутаты обсудили около 60 вопросов. В очередной раз скорректировали бюджет края.

Она нам НАТО?

Коммунисты предложили обратиться к президенту и Госдуме по поводу перевалочной базы НАТО в Ульяновске.

- Мы решительно осуждаем намерение создать постоянное иностранное военное присутствие на территории России и требуем от федеральных органов государственной власти Российской Федерации остановить реализацию планов, представляющих угрозу для безопасности страны, - говорится в заявлении, которое внес лидер приморских коммунистов Владимир ГРИШУКОВ. - Создание «перевалочного» пункта НАТО в Ульяновске чревато негативными последствиями для Российской Федерации. Например, возможно нанесение Ираном ракетного удара по территории Российской Федерации из-за обострения отношений США с Ираном, которые могут привести к широкомасштабной войне. Нельзя исключать создание нового наркотрафика в Россию, а также опасностью неконтролируемого завоза оружия, его нелегальной продажи, вооружения сепаратистских и иных группировок, в том числе и на Северном Кавказе. Существует опасность активизации разведывательной деятельности спецслужб стран НАТО на территории Российской Федерации.

Авторы документа обращают внимание, что расстояние от Кабула до Ульяновска составляет 2 тыс. 700 километров, а база США «Инджирлык» в Турции находится практически на таком же расстоянии. Очевидно, что США вполне могли бы превратить в транзитный центр эту базу либо воспользоваться базами НАТО в Греции, Болгарии или Румынии. Радиус действия военно-транспортного самолета США С-17 вполне позволяет достигать этих стран. Есть ли необходимость перевозить грузы через всю Россию в Европу? Целесообразней было бы перевозить их напрямую, приходят к выводу коммунисты.

Они предложили коллегам-депутатам осудить планы по созданию перевалочной базы НАТО в Ульяновске и принять обращение к руководству страны с требованием отменить решение по базе НАТО.

Однако коммунисты сумели собрать в поддержку только 17 голосов, при минимуме в 21. Решение не прошло. Но КПРФ намерено продолжить борьбу с планами размещения базы НАТО в Ульяновске.

- По России идет сбор подписей против базы НАТО. Мы поставили цель собрать 20 млн подписей. Владимир ПУТИН заявил, что даже 100 тыс. подписей станут для него основанием для внесения вопроса в Госдуму. Посмотрим! - прокомментировал «ЗР» Владимир Гришуков.

Поясним: выступая перед участниками XVI Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин заявил: «Любая общественная инициатива, которая соберет не менее 100 тысяч авторизованных подписей в Интернете, будет выноситься на рассмотрение парламента». Теперь коммунисты намерены проверить, как глава государства держит слово.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".

СПРАВКА

На саммите Совета Россия-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 были оформлены договоренности об упрощенном порядке железнодорожного транзита нелетальных (невоенных) грузов международных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистан. На саммите СРН в Лиссабоне в ноябре 2010 года - о распространении такого порядка на транзит в обратном направлении. В мае 2011 года российскими ведомствами проработаны условия осуществления упрощенного порядка комбинированного транзита для невоенных грузов МССБ. Оптимальным местом перегрузки был определен аэропорт «Восточный» Ульяновска. «Речь не идет об объекте инфраструктуры НАТО. Под цели возможного транзита предполагается задействовать исключительно гражданские объекты материально-технического обеспечения - склады временного хранения и пр. Транзит будет осуществляться под нашим таможенным контролем. Ни военного, ни гражданского натовского персонала там не предусматривается», - подчеркивает в своих комментариях МИД РФ.