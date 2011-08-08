Объявлена тема пятого Тихоокеанского экономического конгресса

Главной темой конгресса станут проблемы межрегионального, экономического, инновационного и научно-технического взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В программу конгресса в этом году включены международные экспозиции инновационных достижений и инвестиционных проектов. Приморский край представил проекты подготовки к саммиту АТЭС 2012 года и создания Дальневосточного федерального университета.

Международный экономический конгресс во Владивостоке проводится с 2007 года. В этом году он пройдет 9-10 сентября.