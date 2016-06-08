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На пикет в защиту опального мэра Владивостока вышло полтысячи человек (ФОТО)
Пикет под лозунгом «Свободу нашему мэру Игорю ПУШКАРЕВУ!» состоялся во Владивостоке вечером во вторник, 7 июня. К 18.00 возле памятника графу Николаю МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ собралось около 500 человек, но среди них практически не было тех, кого принято называть лидерами общественного мнения. Об этом сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события.
Известных в городе людей, депутатов гордумы и почетных граждан Владивостока на пикете можно было пересчитать по пальцам одной руки. В их отсутствие слово брали обычные горожане – как правило, зрелого или пенсионного возраста. «Стихийные» ораторы настаивали на том, что Владивосток за время правления Игоря Пушкарева стал более комфортным и удобным городом, а уголовное дело против мэра – чистой воды заказ. Аналогичные тезисы присутствовали и на плакатах, которые держали в руках участники пикета. Время от времени над толпой разносились крики «Свободу! Свободу! Свободу!» и апплодисменты.
Порядок на мероприятии обеспечивали несколько десятков полицейских. Но вмешаться в ситуацию им пришлось лишь однажды – в самом начале пикета, когда активист КПРФ попытался развернуть плакат в поддержку уголовного преследования главы города.
Пикет продлился около часа. За это время несколько сотен человек успели подписаться под обращением к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ с просьбой разобраться в ситуации. По информации ZRPRESS.ru, завтра, 8 июня, аналогичное мероприятие состоится в Спасске-Дальнем.
Напомним, что по решению Басманного районного суда Москвы Игорь Пушкарев заключен под стражу до 31 июля. Однако его полномочия как главы не прекращены, а сам Пушкарев прошения об отставке не подавал. Обязанности мэра Владивостока в настоящее время исполняет первый вице-мэр Алексей ЛИТВИНОВ.
Александр САЛКОВ.Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Y.M.C.A.22:43, 07.06.2016#
ПУСТЬ СКАЖУТ дорогие демонстранты: зачем сразу после первых победных выборов надо было капитально отремонтированную дорогу по ул. Сахалинской и ул. Запорожской взламывать и укладывать непонятные трубки, именно трубки, по правому ряду дорожного полотна? а после того закатать асфальт буграми и кочками нарушив горизонтальную плоскость автодороги. спросите у этой кучки проходимцев под личиной трёхцветного мишки, что присосались к городу. зеленый дозор - это рекламная компашка по поиску лохов в среде граждан имеющих право голоа на выборах? невидно зеленодозорных. . . . . . может они это, того, ушли в WWF?
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Y.M.C.A.22:51, 07.06.2016#
мы поддержали бы вас митингующих граждан. . . . да вот только приехать не сможем. наши автомашины разбили ходовую часть при езде по улицам: Борисенко, Калинина, Воронежской, З. Космодемьянской, Новожилова, 50 лет ВЛКСМ, Вилкова, КОММУНАРОВ. понятно, что вы там к своим коттеджам за счёт бюджета города наверняка дорогу сделали благоустроенную, освещенную. а мы электорат т. е по русски - лохи. . . . и дорог нормальных нам нельзя строить. так полуямочный ремонт.
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Zabby1215:30, 17.06.2016#
I've tried the Forex and stocks. All I can say is, it’s no good. But when I tried the Emini S&P Trading Secret in trading the futures market, I’m suddenly starting to make good trades and good money. If you want to learn the method that I’m using Google Emini S&P Trading Secret.
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