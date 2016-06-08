На пикет в защиту опального мэра Владивостока вышло полтысячи человек (ФОТО)

Пикет под лозунгом «Свободу нашему мэру Игорю ПУШКАРЕВУ!» состоялся во Владивостоке вечером во вторник, 7 июня. К 18.00 возле памятника графу Николаю МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ собралось около 500 человек, но среди них практически не было тех, кого принято называть лидерами общественного мнения. Об этом сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события.

Известных в городе людей, депутатов гордумы и почетных граждан Владивостока на пикете можно было пересчитать по пальцам одной руки. В их отсутствие слово брали обычные горожане – как правило, зрелого или пенсионного возраста. «Стихийные» ораторы настаивали на том, что Владивосток за время правления Игоря Пушкарева стал более комфортным и удобным городом, а уголовное дело против мэра – чистой воды заказ. Аналогичные тезисы присутствовали и на плакатах, которые держали в руках участники пикета. Время от времени над толпой разносились крики «Свободу! Свободу! Свободу!» и апплодисменты.

Порядок на мероприятии обеспечивали несколько десятков полицейских. Но вмешаться в ситуацию им пришлось лишь однажды – в самом начале пикета, когда активист КПРФ попытался развернуть плакат в поддержку уголовного преследования главы города.

Пикет продлился около часа. За это время несколько сотен человек успели подписаться под обращением к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ с просьбой разобраться в ситуации. По информации ZRPRESS.ru, завтра, 8 июня, аналогичное мероприятие состоится в Спасске-Дальнем.

Напомним, что по решению Басманного районного суда Москвы Игорь Пушкарев заключен под стражу до 31 июля. Однако его полномочия как главы не прекращены, а сам Пушкарев прошения об отставке не подавал. Обязанности мэра Владивостока в настоящее время исполняет первый вице-мэр Алексей ЛИТВИНОВ.

Александр САЛКОВ.Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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