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На пикет в защиту опального мэра Владивостока вышло полтысячи человек (ФОТО)

08 Июня 2016, 12:52 | Владивосток

Пикет под лозунгом «Свободу нашему мэру Игорю ПУШКАРЕВУ!» состоялся во Владивостоке вечером во вторник, 7 июня. К 18.00 возле памятника графу Николаю МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ собралось около 500 человек, но среди них практически не было тех, кого принято называть лидерами общественного мнения. Об этом сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события.

Известных в городе людей, депутатов гордумы и почетных граждан Владивостока на пикете можно было пересчитать по пальцам одной руки. В их отсутствие слово брали обычные горожане – как правило, зрелого или пенсионного возраста. «Стихийные» ораторы настаивали на том, что Владивосток за время правления Игоря Пушкарева стал более комфортным и удобным городом, а уголовное дело против мэра – чистой воды заказ. Аналогичные тезисы присутствовали и на плакатах, которые держали в руках участники пикета. Время от времени над толпой разносились крики «Свободу! Свободу! Свободу!» и апплодисменты.

Порядок на мероприятии обеспечивали несколько десятков полицейских. Но вмешаться в ситуацию им пришлось лишь однажды – в самом начале пикета, когда активист КПРФ попытался развернуть плакат в поддержку уголовного преследования главы города.

Пикет продлился около часа. За это время несколько сотен человек успели подписаться под обращением к президенту РФ Владимиру ПУТИНУ с просьбой разобраться в ситуации. По информации ZRPRESS.ru, завтра, 8 июня, аналогичное мероприятие состоится в Спасске-Дальнем.

Напомним, что по решению Басманного районного суда Москвы Игорь Пушкарев заключен под стражу до 31 июля. Однако его полномочия как главы не прекращены, а сам Пушкарев прошения об отставке не подавал. Обязанности мэра Владивостока в настоящее время исполняет первый вице-мэр Алексей ЛИТВИНОВ.

Александр САЛКОВ.Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Пушкарев  арест  владивосток  мэр 
         



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Комментарии

  • Аноним21:35, 07.06.2016#

    согнали стадо проплаченных баранов

  • псевдоним23:42, 07.06.2016#

    Не все там проплаченные. Новый мэр естественно почти всех сотрудников выгонит, приведёт собственную команду. А то ещё и под уголовные дела некоторых подведёт. Я думаю, вся команда ПИСи бегом бежала на этот митинг.

  • Псевдоним22:27, 07.06.2016#

    Было от силы человек 300, какие 1, 5 тысячи?????????????

  • Абырвалг22:32, 07.06.2016#

    перекличка людей, готовых з деньги кричать, что угодно, проведена. я думал идиотов городе поменьше.

  • псевдоним23:43, 07.06.2016#

    Я думаю, весь состав мэрии заявился совершенно бесплатно.

  • Паа22:35, 07.06.2016#

    Дебилы, бл! Ограбленные и нищие. . . .

  • Y.M.C.A.22:43, 07.06.2016#

    ПУСТЬ СКАЖУТ дорогие демонстранты: зачем сразу после первых победных выборов надо было капитально отремонтированную дорогу по ул. Сахалинской и ул. Запорожской взламывать и укладывать непонятные трубки, именно трубки, по правому ряду дорожного полотна? а после того закатать асфальт буграми и кочками нарушив горизонтальную плоскость автодороги. спросите у этой кучки проходимцев под личиной трёхцветного мишки, что присосались к городу. зеленый дозор - это рекламная компашка по поиску лохов в среде граждан имеющих право голоа на выборах? невидно зеленодозорных. . . . . . может они это, того, ушли в WWF?

  • Y.M.C.A.22:51, 07.06.2016#

    мы поддержали бы вас митингующих граждан. . . . да вот только приехать не сможем. наши автомашины разбили ходовую часть при езде по улицам: Борисенко, Калинина, Воронежской, З. Космодемьянской, Новожилова, 50 лет ВЛКСМ, Вилкова, КОММУНАРОВ. понятно, что вы там к своим коттеджам за счёт бюджета города наверняка дорогу сделали благоустроенную, освещенную. а мы электорат т. е по русски - лохи. . . . и дорог нормальных нам нельзя строить. так полуямочный ремонт.

  • Справедливый23:01, 07.06.2016#

    Неприятно, что находятся люди, которые поддерживают этого мэра. Где обещанные 50 детских садиков, где чишенные дороги зимой??? Да и вообще, изначально было ясно, что "пушок" ещё тот фрукт

  • Псевдоним23:05, 07.06.2016#

    посоветовал поднять дело о пытках и убийстве ю корейского бизнесмена в компании которого работал агент пушкарев.

  • Псевдоним23:06, 07.06.2016#

    Позор этой митингующей шобле

  • Валера07:35, 08.06.2016#

    О, а по сколько им заплатили????

  • Zabby1215:30, 17.06.2016#

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