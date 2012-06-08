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Мэр Владивостока Игорь Пушкарев рассказал о том, кто его так подставил
ВЛАДИВОСТОК, 7 июня, ZRPRESS-"Золотой Рог".
Глава краевого центра дал эксклюзивный комментарий телеканалу "Дождь" о громких задержаниях чиновников администрации:
"Владивосток - город нашенский. И чем ближе к саммиту АТЭС, тем больше новостей из Дальневосточного региона. Сегодня сразу две громкие истории. Чиновники мэрии Владивостока подозреваются в том, что совершили турпоездку в Гонконг за счёт городского бюджета.
Полиция задержала заместителя мэра Владивостока и ещё двух сотрудников администрации города.
Следствие подозревает, что сотрудники мэрии, съездив в марте этого года в Китай, потратили выделенные из бюджета 250 тысяч рублей вовсе не на государственные нужды.
Аврора Римская: Данная командировка была организована якобы для посещения выставки, а также для налаживания партнерских связей между администрацией города Владивостока и представителями иностранных юридических лиц. На самом деле, фактически была туристической поездкой за счет бюджета города Владивостока. Работники администрации, выехав в Гонконг, тратили денежные средства по своему усмотрению на личные нужды, а также на билеты до места следования и обратно. В рамках уголовного дела проведены обыски в администрации города и по месту жительства подозреваемых.
Мэр Владивостока Игорь Пушкарев в эксклюзивном интервью ДОЖДЮ заявил, что между приморьем и соседним Китаем давняя связь, культурный обмен происходит постоянно. У тех, кто ездил, есть подтверждающие документы, что они принимали участие в выставке фотографии.
Пушкарев: По приглашению наша делегация ездила с целью посмотреть, как организовывается международные выставки, как они проводятся. Соответственно, были сделаны командировки, были приглашения, была поездка. У нас уже не первые обыски делали, все заканчивалось тем, что выдвигались какие-то необоснованные обвинения. Будем разбираться. Безусловно, это неприятно, это не способствует настрою на работу. Но если виновны – пусть они ответят, следствие покажет. Если это какая-то атака или какой-то заказ, то это тоже будет понятно, мы будем это дело обжаловать.
Пушкарев также отметил, что к задержанным адвокатов пока не допустили. Наши источники среди владивостокских чиновников считают, что, скорее всего, эта история связана с попыткой назначенного в марте губернатором Владимира Миклушевского снять мэра. Пушкарев не был креатурой предыдущего главы региона Сергея Дарькина, но является самостоятельной и сильной фигурой во владивостокской политике. С другой стороны, к силовикам мог обратиться полпред президента Виктор Ишаев, который и курирует их работу, говорят наши собеседники.
Эксперт по региональной политике Александр Кынев считает, что атака на мэра вызвана совокупностью причин. В Приморье уголовные дела появлялись с завидной регулярностью против чиновников самых разных категорий. В городе шла большая стройка в связи с саммитом АТЭС, на которую выделялись большие средства из федерального бюджета. К началу саммита проверки в городе должны были участиться. С этим совпала и смена губернатора.
Кынев: С одной стороны, объективная заинтересованность силовиков в том, чтобы что-то находить и доказывать свою эффективность, с другой стороны, заинтересованность нового губернатора в том, чтобы выстроить новую конфигурацию с теми людьми, которые лично ему обязаны приходом к власти. И замена спикера краевого парламента, возможно, какие-то перестановки в мэрии после того, как появились какие-то новые дела – это играет на усиление позиций нового губернатора. Кроме того, понятное дело, в случае претензий по организации к саммиту АТЭС (а то, что претензии есть, это понятно, там процесс гладко не шел все эти годы), конечно, есть определенная конкуренция – кто главный виновник.
Но, скорее всего, заведение уголовных дел на ближайшее окружение мэра связано с предстоящими выборами во Владивостоке. В октябре будет избран горсовет, а через несколько месяцев пройдут и выборы мэра города. Самое время начать борьбу".
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