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Когда у Владивостока будет новый мэр?
По существующему законодательству депутаты краевого центра должны назначить выборы в думу не позднее чем за 80 дней и не ранее чем за 90. Если этого по каким-то причинам не произойдет на сессии в июле, то выборы назначит горизбирком, сказали в избирательной комиссии Владивостока.
Но ничего, что могло бы помешать депутатам думы исполнить требование закона, пока не наблюдается. Предполагается, что выборы могут быть назначены на 14 октября. В таком случае украшение краевого центра предвыборной агитацией не придется на дни саммита, который должен закончиться 12 сентября, а агитационная кампания начинается за месяц, то есть 14-ого.
Таким образом, маловероятно и совмещение выборов думы и главы города. У нынешнего мэра Игоря ПУШКАРЕВА полномочия заканчиваются 28 мая 2013 года. Если к тому времени будет принят федеральный закон «о едином дне выборов», намеченном на второе воскресенье сентября, то с высокой долей вероятности можно предположить, что глава краевого центра может быть избран в сентябре 2013 года. Словом, лето следующего года мы будем существовать с неким чиновником в ранге исполняющего обязанности главы или с продленными полномочиями мэра Пушкарева. Замечу в скобках, что выбор единого для страны дня голосования именно в сентябре представляется спорным: традиционно россиянам нужно время, чтобы прийти в себя после отпусков, сбора детей в школы. К тому же надо принимать во внимание, что студенты - большая электоральная сила – из числа первокурсников, кто будет переезжать к месту учебы в другой регион, в сентябре еще может не иметь регистрации по новому месту жительства.
Владивостокская городская избирательная комиссия предложила думе схему нарезки избирательных округов. Она подверглась значительным изменениям, особенно в центральной части города. У депутатов есть время до начала июля, чтобы внести в схему изменения.
Считается, что выборы депутатов думы Владивостока нового созыва будут проверкой популярности и способности градоначальника сформировать лояльный администрации города орган власти. По нашим наблюдениям, это будет не слишком просто, если учесть, что на арену в помощь к КПРФ выйдет партия Виктора ЧЕРЕПКОВА «Свобода и народовластие». Ранее движение под этим названием традиционно собирало под свои знамена оппозиционные силы, а магия экс-мэра известна. Нынче относительную конкуренцию той же «Единой России» может составить реанимировавшаяся «Партия пенсионеров».
И последнее. Формирование муниципального представительного органа власти «под себя», если иметь в виду действующего главу Владивостока, - палка о двух концах. Это наглядно демонстрирует состав нынешнего Законодательного Собрания, сформированного во многом с оглядкой на экс-губернатора ДАРЬКИНА. А оно вон как обернулось…
Ольга ВЛАДИМИРОВА, «Золотой Рог».
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