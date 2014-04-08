В столице Приморского края пройдет Первый городской урбанистический форум

По инициативе мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в августе 2014 года в приморской столице пройдет первый урбанистический форум. В его преддверии планируется провести ряд круглых столов различной тематики с целью объединить усилия экспертного сообщества и власти, сформулировать наиболее актуальные проблемы развития Владивостока, содействовать формированию активной позиции всех экспертных и гражданских институтов в развитии города.

Так, на прошлой неделе на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса при поддержке информагентства Primamedia состоялся круглый стол на тему «Качество жизни населения в урбанистической среде: как обеспечить конкурентные преимущества по капитализации человеческого потенциала». В совещательной форме участники обсудили проблемы качества жизни во Владивостоке, как повысить его уровень, что уже сделано в этом направлении и что необходимо сделать в перспективе. Свои предложения высказали представители городской администрации и думы, научные работники, преподаватели вузов, архитекторы, общественные деятели.

- Совершенно очевидно, что от уровня качества жизни зависит очень многое, - заявил Юрий АВДЕЕВ, кандидат экономических наук, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов. – В повышении этого уровня ведущую роль играет коммуникация между городской властью и экспертным сообществом.

Город делает очень многое, но при этом важно за решением повседневных задач обязательно видеть и планировать перспективу. И в таком планировании конструктивную роль играет постоянный диалог и сотрудничество всех институтов гражданского общества - власти, экспертного сообщества, политических и общественных организаций, просто граждан. Иными словами, каким будет наше будущее, зависит от профессионализма, ответственности, активной позиции каждого.

Владивосток – город здоровых и образованных

В ходе круглого стола участвующие в нем представители администрации Владивостока сообщили, что вполне готовы к диалогу с населением и, более того, видят этот диалог как главную составляющую успеха.

- Администрация города Владивостока ставит перед собой задачи достижения максимально высокого качества жизни населения, - сказала заместитель главы Наталья ЗУБОВА. - Когда мы разрабатывали стратегию развития Владивостока до 2020 года, мы привлекали к разработке жителей и общественных деятелей города, публично обсуждали эту стратегию. Направления, которые заданы в рамках этой стратегии, лежат в основе муниципальной политики. Для реализации стратегии развития города создан Стратегический совет, куда входит большое количество экспертов, и десять рабочих групп, куда может войти любой желающий. Группы распределены по каждому направлению каждой отрасли в городе.

Как сообщила вице-мэр, на сегодняшний момент разработаны 16 муниципальных целевых программ, которые связаны с повышением качества жизни во Владивостоке и включают в себя целевые индикаторы по каждой отрасли.

- Когда мы прорабатывали стратегию развития Владивостока, мы рассматривали несколько сценариев и выявили основные отрасли дальнейшего развития города, - сказала Наталья Зубова. - В них входит в том числе индустрия гостеприимства, то есть туристический и гостиничный секторы, ресторанно-развлекательный и рекреационный секторы. Для развития туризма построены и функционируют два таких крупных объекта, как КСК «Фетисов Арена», Театр оперы и балета, заканчивается строительство океанариума, который предусматривает организацию научных, лекционных и практических занятий для студентов и школьников. Планируется реконструкция цирка. Администрация также планирует привлечь во Владивосток крупные зарубежные медицинские компании в рамках развития сферы здравоохранения.

Также Наталья Зубова отметила, что качество жизни населения характеризуется такими показателями, как обеспечение личной безопасности, сокращение преступности, защита прав и свобод, наличие широких возможностей самореализации, благоприятный моральный климат. К обсуждению ключевых вопросов развития Владивостока администрация активно приглашает жителей. По словам заместителя главы, население принимает активное участие в обсуждении вопросов землепользования, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер жизни.

Власть готова выслушать критику. Объективную

С докладом выступила Елена НОВИЦКАЯ, председатель Думы города Владивостока. В своем сообщении спикер озвучила те подвижки, которые уже достигнуты в результате взаимодействия депутатского общества и жителей города. Повышение уровня качества жизни – это общественная задача, все, кто живет во Владивостоке, должны работать в конструктивном взаимодействии, чтобы жить в нем становилось все лучше и комфортнее. Критика действий органов власти должна быть конструктивной.

- Осенью 2013 года на семинаре для муниципалитетов президент Владимир ПУТИН определил основные направления, на которые должны обратить внимание органы местного самоуправления, - сообщила Елена Новицкая. - Это разработка и развитие общественных пространств в городах, развитие деловой социальной инициативы, информационная открытость, более тесное взаимодействие с общественными организациями. Это задача и исполнительных, и представительных органов власти. Основная работа депутата – это работа с теми избирателями, которые доверили ему представлять интересы определенной части населения в Думе Владивостока. Любые решения, которые принимаются в Думе, должны оцениваться с точки зрения повышения качества жизни.

Председатель думы добавила, что основное внимание при разработке 16 муниципальных программ было уделено критериям эффективности. Были определены показатели, к каким надо стремиться и каких надо достичь. Новицкая подчеркнула, что они не абсолютны, и если какой-то показатель завышен или занижен, он может быть изменен.

- Корректировка бюджета по программам происходит регулярно, недавний пример – на крайнем заседании думы мы вносили корректировку в программу «Доступная среда», учитывая маломобильные группы населения – инвалидов, пожилых людей, - рассказала спикер городской думы. - На эту программу были выделены дополнительные средства.

Перед тем, как принять тот или иной акт, депутаты прорабатывают его в рабочих группах, и в думе уже созданы рабочие группы по безопасности, где уделяется особое внимание межэтническим отношениям и профилактике терроризма, а также рабочая группа по предотвращению загрязнения акваторий, хотя море и находится в полномочиях федеральных органов власти. Одно из последних предложений, которое высказали депутаты, - сбор отходов от судов, поскольку это является одной из важнейших экологических проблем Владивостока. Елена Новицкая также подняла вопрос о сборе, вывозе и утилизации мусора.

Амбициозные цели осуществимы

Когда разрабатывалась стратегия развития Владивостока до 2020 года, администрация учла переосмысление миссии города в новых экономических условиях. Видение будущего Владивостока рассматривается в активном взаимодействии со странами АТР. Это предполагает и краевая целевая программа «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». По оптимистичным прогнозам, город должен стать настоящим экономическим форпостом на Дальнем Востоке РФ, комфортным для проживания. Юрий Авдеев заметил, что Владивосток вполне может стать Тихоокеанской столицей России.

- Стратегия развития Владивостока до 2020 года – это не предел. Было бы интересно посмотреть, каким он будет лет через тридцать, - сказал ученый. – Есть два варианта: сравнить себя с тем, кто хуже нас, и на том успокоиться, или задать высокую планку, сравнивая себя с Сингапуром, Пусаном, Далянем и другими успешными городами.

В 2009 году средние доходы населения составляли 21 тысячу рублей на душу населения, в 2012 году эта цифра выросла на 30% и составляет уже около 28 тысяч рублей на душу населения. Средняя начисленная заработная плата в 2013 году составила более 35 тысяч рублей, по сравнению с 2012 годом она увеличилась на 9,5%, тогда как среднемесячная зарплата в крае и в среднем по РФ составляет около 30 тыс. руб. На начало 2014 года численность официально зарегистрированных безработных во Владивостоке составила всего 1253 человека, при этом заявленная организациями потребность в работниках составляет 13 000 вакансий. То есть нагрузка незанятого населения на 100 заявленных вакансий составляет 11 человек. На протяжении последних 4 лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению рождаемости – в среднем на 3,2% ежегодно. В течение 2013 года впервые за последние 10 лет уровень рождаемости превысил уровень смертности на 40 человек. По состоянию на 1 января 2014 года численность города составляет 630 тыс. человек – т.е. прирост за последние годы составил около 13 тыс. человек. В течение последних трех лет отмечен также миграционный прирост населения на 15 тыс. человек.