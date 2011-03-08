Наталья Войновская о мужских и женских плюсах

Накануне 8 Марта первый заместитель главы администрации Владивостока Наталья ВОЙНОВСКАЯ побеседовала с обозревателем «ЗР» Олегом ЖУНУСОВЫМ на тему «женщина во власти».

- Почему в администрации Владивостока довольно много женщин на ключевых должностях?

- Думаю, этот вопрос было бы уместнее задать тому, кто формирует команду – главе Владивостока Игорю Сергеевичу ПУШКАРЕВУ. Но, как мне кажется, это очень разумно. Ведь мир состоит из мужчин и женщин, и когда и те и другие принимают решения, то их подготовка становится более точной, разносторонней и взвешенной. А вообще зачастую мужчины лучше генерируют оригинальные идеи, а женщины лучше их исполняют.

- И как женщина чувствует себя во власти?

- Лично мне достаточно комфортно, хотя это тяжелая, я бы сказала, мужская работа. Думаю, здесь надо оценивать не по половому признаку, а по уровню профессионализма, готовности принимать решения и нести за них ответственность.

- Поэтому и возник вопрос. Это работа с людьми, которыми надо управлять и порой жестко. Хотелось бы понять, как согласуется образ мягкой женщины с ее жесткими решениями?

- У вас слишком стандартная установка, что женщина – мягкое и слабое существо. По жизни женщины несут колоссальную ответственность. Начиная с создания семьи и заканчивая выполнением ответственной работы. Время сейчас такое - достаточно эмансипированное, динамичное и технически наполненное. Ведь именно за последнее столетие совершен колоссальный технический рывок.

- И физическое превосходство мужчин нивелировано техникой, хотите сказать?

- Пожалуй, во многом да. На первый план теперь выходит не просто физическая сила, а стрессоустойчивость, зрелость и готовность брать на себя ответственность. И женщинам тоже приходится это делать. К сожалению, не получается нам, женщинам, быть слабыми!

- С кем вам, как женщине-руководителю, труднее работать – с мужчинами или с женщинами и почему?

- У меня абсолютно нет предпочтений по половому признаку. Все зависит только от деловых качеств человека. С женщинами надо более тонко учитывать их психологию. С мужчинами в этом отношении проще, они менее обидчивы. Зато женщины более исполнительны. Дашь задание и знаешь - будет исполнено. А у мужчин есть свои плюсы. Вообще, на мой взгляд, талант руководителя как раз и состоит в том, чтобы использовать качества сотрудника наиболее эффективным образом. Тогда и ему, и работнику будет комфортно работать.

- Трудно ли совмещать ответственную руководящую работу и семью?

- На мой взгляд, неправильно поставлен вопрос. Это без семьи крайне сложно быть руководителем! Потому что, когда возвращаешься домой, нужно знать, что тебя там ждут, любят и о тебе заботятся. Тогда легче восстанавливать силы на следующий рабочий день.

- Это женский взгляд, как мне кажется. Многие мужчины считают, что семья мешает работе, тем более руководителю с ненормированным рабочим днем, когда регулярно возникают внеплановые задержки.

- Ну это зависит от обстановки в семье. Главное, чтобы дома с пониманием относились к производственным проблемам. Семья - это генератор энергии. Иначе неоткуда было бы брать силы. У руководителя обязательно должна быть семья!

- Кто в вашей семье главный?

- У нас нет яркого первенства. Мой муж - тоже руководитель. Безусловно, в каких-то ситуациях проявляются мои командирские черты. Но я стараюсь быть в семье слабой женщиной. Для меня это отдых.

- Что бы вы хотели пожелать женщинам по случаю праздника 8 Марта?

- Женщины могут все. Но у них обязательно должен быть стимул. Для кого-то это собственный внешний вид, для кого-то – любимый мужчина, для кого-то – дети, но для большинства, думаю, - все вместе… Я хочу пожелать всем женщинам, чтобы у каждой был свой стимул, чтобы у каждой была интересная жизнь, чтобы им было хорошо и комфортно как на работе, так и в семье, чтобы они были самодостаточными! Если женщины чувствуют себя красивыми, желанными и любимыми, то и мужчинам рядом с ними будет хорошо. В общем, желаю всем вам, милые женщины, счастья!