Новый кандидат на пост главы Владивостока уже претендовал на кресло губернатора края

Конкурс на замещение должности мэра столицы края и ДФО обретает черты полноценной выборной кампании

Как стало известно газете "Золотой Рог", сегодня, 8 февраля, список претендентов для участия в конкурсе на замещение должности главы Владивостока пополнился еще одной фамилией. Документы для участия в конкурсе подал приморский депутат Александр Коваленко.

Эта фамилия уже хорошо известна в приморской политике – Александр Коваленко выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора края на повторных выборах в декабре 2018 года. На выборы тогда он шел как самовыдвиженец.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Александр Игоревич Коваленко - депутат Думы Михайловского муниципального района, родом из Уссурийска, бывший военный. 40 лет. Женат. Многодетный отец - у него пятеро детей.

С ним удалось связаться корреспонденту «Золотого Рога».

- Александр Игоревич, вы подтверждаете, что подали документы для участия в конкурсе?

- Да, так и есть. Буквально пару часов назад я подал все необходимые документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра Владивостока.

- Вас хорошо знают в Уссурийске и центральных районах края. Почему Владивосток?

- Тут несколько причин. Пожалуй, назову главные. Во-первых, я родился в Приморском крае, всю жизнь живу здесь и намерен жить здесь дальше. Я верю в локальный патриотизм, а также, я реально заинтересован в том, чтобы жизнь в крае становилась лучше во всех смыслах: в экономическом, в культурном, в плане безопасности и так далее. Во-вторых, я прекрасно понимаю, что Приморье - это на восемьдесят, а то и больше процентов - Владивосток. И чтобы изменить ситуацию в крае, прежде всего необходимо изменить существующее положение дел в столице края. Если во Владивостоке будут царить порядок и процветание, то остальные города-спутники также окажутся в сфере влияния этих позитивных изменений.

- Владивосток - это большой город. Чувствуете ли вы в себе силы управлять такой махиной?

- Участие в конкурсе на пост мэра для меня не какое-то проходное мероприятие. Конечно же, я все взвесил. У меня есть большой опыт муниципальной работы. И политической тоже. Я считаю, что мэр, глава города - это прежде всего должность которую стоит рассматривать в политической плоскости, а не только сугубо в хозяйственной. Дело главы - разрабатывать стратегию пространственного развития города и контролировать ход ее исполнения, для того, чтобы раскрыть весь потенциал новой столицы Дальнего Востока. Если же говорить о самой процедуре назначения главы города, то я всем сердцем за прямые выборы мэра, но раз законодатели решили, что конкурс на данном этапе это лучший путь для города, то безусловно, я этот путь принимаю.

- Почему вы считаете выборы лучшим способом назначения главы?

Дело в моральной ответственности перед горожанами - избирателями. В случае с выборами тема ответственности перед людьми обычно хорошо прослеживается в решениях, принимаемых избранным главой. В случае с сити-менеджментом как таковым, в этом смысле все гораздо сложнее. Я изучал этот вопрос. Но я верю в то, что всегда можно показать лучший пример, даже в самых сложных ситуациях. Жизнь научила меня работать с тем, что есть. Хотя душой, повторюсь, я за прямую демократию. Также, в случае с избранием, а не назначением, в администрации, по умолчанию, становится меньше так называемого "кумовства". И мэр в этом случае является полноценным хозяином на подведомственной территории, а не как это происходит сегодня, когда разграничение предметов ведения размыто до тотальной неопределенности.

- Что вы имеете в виду?

- Конечно, я еще не знаю всех тонкостей взаимоотношений между разными уровнями власти здесь, но то что мне известно, вызывает много вопросов. К примеру, почему городская земля в большей своей части принадлежит кому угодно, но не муниципалитету? Разве это норма? Отсюда и невозможность привлекать на территорию города и развивать по настоящему большой бизнес, который является легкими для любой экономики и региональной и городской. Почему существует такое несправедливое распределение налогов в городе - Владивосток собирает на своей территории миллиарды рублей, но почти все деньги отдает наверх? Чтобы было понятно, я говорю о том, что во всем нужен, а главное - возможен баланс. К примеру, НДФЛ, который горожане фактически платят из своего кармана, расходуется по большей части не в их интересах. И так далее. Рассказывают, что даже лестницы в городе, который стоит на сопках, и то не все городские, и что их нельзя ремонтировать, а зимой чистить от снега.

Также, совсем недавно на краевом уровне обсуждался вопрос автобусных перевозок во Владивостоке. Это как? Зачем губернатора нагружать такими вещами? У него огромный пласт своих задач, намного более важных и ответственных, Олегу Николаевичу после предыдущих его коллег край достался в очень тяжелом положении. Главе края тут не позавидуешь. Конечно, такие вопросы необходимо спускать на уровень муниципалитета, как и везде в мире.

- Вы сказали о команде, которую должен собирать мэр. У вас есть на примете люди, которым вы готовы доверить соответствующие посты?

- Конечно, я знаю многих людей, которым можно доверить различные направления работы. К сожалению, из Приморья до сих пор все еще уезжают тысячи людей, но при всем этом край, тем не менее, все еще богат образованными людьми с большим потенциалом и способностями. И меня это обнадеживает. Если бы я стал мэром, то инициировал бы системную ротацию кадров. Прежде всего я пригласил бы людей из кадрового резерва, которые годами прозябают на скамейке запасных. Давайте будем называть вещи своими именами. Про них забыли, но напрасно. Большую поддержку мэру может оказать и городская дума, если грамотно выстраивать с ней диалог.

- Вы, напомню, сами действующий депутат…

Да. На мой взгляд депутатский корпус должен стоять если не выше, то вровень мэру.

- Смело.

- Смело, но это так и должно быть. Тем более, что депутаты сейчас избираются народом, а главы исполнительной власти по конкурсам. Так вот, именно депутаты, как знающие чаяния своих избирателей люди, должны выступать главными инициаторами программ развития. И реализовывать их в тесной связке с мэром, спрашивая с последнего о результатах. И тут, по моему мнению, не должно быть места для формализма. Законодатель должен знать, что с ним считаются, а мэр, что с него будет спрос.

- А не много ли власти будет у думы?

Не бывает много или мало власти, бывает неправильное к ней отношение. Что касается власти, то она существует, чтобы обслуживать население. Служить людям. И не более того. Это базис. А законодательная власть существует для того, чтобы мотивировать и контролировать администрацию. И на уровне города этот тандем может решить вообще все проблемы.





- Какова ваша главная цель?

Моя главная цель - не власть как таковая, а перемены. Я верю в то, что обычный человек может изменить многое. И чем больше будет людей, которые считают так же, тем быстрее будут меняться наш город и край.