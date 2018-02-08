Строительство ВКАД во Владивостоке рассмотрят на заседании Правительства РФ

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин провел во Владивостоке в четверг, 8 февраля, рабочее совещание. На встрече с участием врио Губернатора Андрея Тарасенко обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры в Приморье, включая проект ВКАД, развитие пригородного железнодорожного сообщения и приобретение парома, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Предложения по проектам, по которым требуется федеральная поддержка, озвучил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора. Прежде всего, представитель Администрации края отметил, что в настоящее время в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» продолжается строительство скоростной автомобильной дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный. На данном этапе подрядчик выполняет работы на участке до Большого Камня, сдача объекта позволит обеспечить быстрое транспортное сообщение с возводимой в этом городе судоверфью «Звезда».

«Наше предложение касается софинансирования из федерального бюджета третьего этапа строительства – от Большого Камня до Порта Восточный», – обозначил директор департамента.

Игорь Левитин затронул также вопрос расширения пропускной способности железной дороги, в частности во Владивостоке.

Александр Швора ответил, что именно по «железке» потребности порта обеспечены, вместе с тем с каждым годом растет необходимость строительства дублирующий дороги во Владивостоке, так называемой ВКАД.

Кольцевая дорога, идущая в обход района Эгершельд с мостами на острова Русский и Елена, позволит решить несколько задач. Основная – вывод грузового транспорта из центра города и, соответственно, снижение количества пробок на дорогах, подчеркнул глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Игорь Левитин согласился, что проект интересный, дал поручение рассмотреть возможность его реализации в формате государственно-частного партнерства.

«Если для города проект ключевой, по ГЧП можно попробовать эту дорогу сделать. Когда будет форум, можно его предлагать. Но тут вам необходимо решить самим, либо дорогу делать, либо переносить портовые мощности. Встречайтесь с портовиками, инвесторами, обсуждайте», – обратился к команде Приморья помощник Президента.

Андрей Тарасенко отметил, что предварительные переговоры уже были проведены.

«У нас есть уже на примете компания, готовая взяться за строительство такой дороги. Более того, интерес к проекту высказали китайские партнеры», – подчеркнул врио Губернатора.

Игорь Левитин высказал свое мнение – центр города нужно освободить.

«Транспортная нагрузка на город растет из-за увеличения объемов перевозок в морском порту. Здесь необходимо провести мероприятия, чтобы оставить только чистые грузы, вывести все грязные. Центр – прекрасное место для развития рекреационной зоны, туризма. Объемы туруслуг выросли бы в разы. И дорога в любом случае пригодится», – сказал он.

Помощник Владимира Путина обозначил, что озвученные в ходе совещания предложения будут зафиксированы и направлены в Правительство РФ. Так, в частности, в протокол войдет просьба департамента транспорта рассмотреть возможность приобретения парома ледового класса, который мог бы заменить «Босфор Восточный» на маршрутах Владивосток – остров Попова и Владивосток – остров Рейнеке.

На совещании также обсудили вопрос обновления выбывающего парка электричек для перевозок в пригородном пассажирском сообщении. Купить дорогостоящий транспорт у краевой администрации средств не хватит, учитывая, что ежегодно из регионального бюджета субсидируется 100% затрат обслуживающей компании на компенсацию между экономически обоснованным и социальным тарифом. «Экспресс Приморья», в свою очередь, не включает покупку электричек в свой инвестиционный план.

Игорь Левитин заявил, что в данном случае должна быть рассмотрена новая схема взаимодействия с пригородным перевозчиком. В качестве примера привел ту, которую Администрация Приморья выстроила с местной авиакомпанией. В прошлом году тремя самолетами авиакомпания «Аврора» перевезла около 40 тысяч пассажиров. Воздушные судна были приобретены за счет средств бюджета края и переданы в безвозмездное пользование перевозчику. «При этом мы летаем только по социально значимым маршрутам. Администрация сама устанавливает тарифы», – пояснил первый заместитель генерального директора-директор Приморского филиала авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук.

Помощник президента отметил, что формат интересный. «Хотели бы посмотреть, как она будет работать на железной дороге. И вообще на другие регионы ее распространить. И дадим компании “РЖД” поручение проработать вопрос о включении мероприятий по обновлению подвижного состава в свой инвестиционный план», – обозначил он.

Еще один вопрос, который обсудили на совещании под руководством Игоря Левитина, – развитие спортивной инфраструктуры. Предполагается, что эти два вопроса войдут в повестку заседания президиума Госсовета, которое должно пройти в рамках ВЭФ-2018 в сентябре этого года под руководством главы государства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.