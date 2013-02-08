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Депутаты Владивостока решили действовать в "Гармонии" с мэрией
Частная школа "Гармония" уступит место муниципальному детскому саду.
Депутаты Думы Владивостока комитета по социальной политике и делам ветеранов посвятили свое внеочередное заседание конфликту вокруг здания частной школы «Гармония», которую администрация Владивостока решила выселить из занимаемого помещения.
«ЗР» подробно рассказал историю этой конфликтной ситуации в своем номере от 22 января 2013 года в материале «ДисГармония».
Напомним, частное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Гармония» 18 лет расположена на ул. Русская, 85 во Владивостоке. Здание находилось в краевой собственности. Администрация Приморского края решила в свободном от школы крыле здания поместить архив. Руководство школы выступило с инициативой создать на свободной площади детский садик. В администрации края заявили, что идею поддерживают, но по законодательству не имеют права создавать детсад — это полномочия муниципальных властей. Тогда директор школы Ольга МЫЗГИНА предложила для реализации проекта передать здание из краевой собственности в муниципальную. Краевые чиновники согласились, но посоветовали вначале получить обещание, что школу не выселят из здания после смены собственника. Директор школы последовала совету. Она встретились с тогда вице-мэром МЕЖОНОВЫМ, который ее заверил, что школу, вроде как, не тронут. Однако после передачи здания из краевой в муниципальную собственность мэрия Владивостока стала высказывать различные требования к школе, а позже и вовсе отказалась продлевать договор аренды, заявив, что отдаст здание под муниципальный детсад.
Руководство школы обратилось за поддержкой в различные инстанции. И 6 февраля проблему рассмотрели депутаты Комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Владивостока.
«Гармония» — уникальная частная школа, поскольку здесь преимущественно работают с детьми, состояние здоровья которых мешает им посещать обычные образовательные учреждения», — обратила внимание депутатов директор школы Ольга Мызгина.
Однако представители мэрии упирали на то, что в школе мало учеников, а город нуждается в помещениях для дошкольных и образовательных учреждений.
«Я не оспариваю достижений «Гармонии», но мы хотим, в интересах всех горожан, использовать муниципальное помещение по прямому назначению, то есть открыть здесь детский сад. Все мы знаем, каков дефицит мест в детских дошкольных учреждениях, а 160 мест позволит решить проблему жителей как минимум целого микрорайона. Администрация города предложила «Гармонии» взамен два помещения, но они ей не подошли. Мы продолжим эту работу, потому что ценим применяемый здесь индивидуальный подход к детям», — выступила первый заместитель главы администрации города Владивостока Екатерина ХИМИЧ.
Депутаты решили просить администрацию города Владивостока предоставить центру «Гармония» возможность завершить учебный год без переезда в другое место и в дальнейшем предоставить образовательному учреждению другое помещение. Кроме того, члены комитета поручили депутату Андрею АНДРЕЙЧЕНКО принять участие в работе согласительной комиссии, которая призвана урегулировать существующие разногласия.
«Не поддерживаю администрацию в ситуации со школой «Гармония». Мэр, администрация Владивостока, должны свое слово (по открытию новых детсадов. – Прим. авт.) держать! Однако школа «Гармония» со своей стороны должна подготовить все необходимые документы. В первую очередь, проектную документацию по надстройке мансарды, куда переедет школа, чтобы освободить первый этаж для детсада. Если школа такую документацию подготовит, то я буду поднимать вопрос в Думе, чтобы оставить «Гармонию» в своем здании, - заявил «ЗР» Андрей Андрейченко.
Депутат планирует в ближайшее время совершить несколько выездов в школу, чтобы детально ознакомиться с состоянием здания, поговорить с родителями учащихся… Компромиссное решение призвана выработать согласительная комиссия. «ЗР» намерен внимательно следить за ситуацией.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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