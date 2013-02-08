В 2013 году на Дальнем Востоке запланировано строительство 12 общеобразовательных школ

По его словам, полпредство собирает информацию о том, как в регионах Дальнего Востока вводятся в эксплуатацию новые объекты здравоохранения и образования.

«Мы должны ставить вопросы перед федеральным центром, и мы их ставим, но при этом и сами регионы должны сами что-то делать для улучшения социально-экономической ситуации, для обеспечения нормальной жизни дальневосточников», - отметил он.

По данным полпреда, в 2012 году на Дальнем Востоке построено 45 новых объектов здравоохранения (больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты), сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО.

«В Республике Саха (Якутия) построены 3 больничных комплекса, перинатальный центр с поликлиникой, участковые больницы, поликлиники. На всякий случай говорю – в Якутии население до миллиона. В Хабаровском крае начал работать центр позитронной томографии, построен хирургический комплекс в Комсомольске-на-Амуре, построена участковая больница. В Приморском крае построено 30 акушерско-фельдшерских пунктов, в Амурской области завершено строительство поликлиники, детской поликлиники, перед этим они сдали перинатальный центр», - сказал Виктор Ишаев.

Кроме того, в 2012 году выполнен значительный объем ремонтных работ объектов здравоохранения. Всего отремонтировано 480 объектов.

Говоря об объектах образования, полпред сообщил, что на Дальнем Востоке построено 19 общеобразовательных школ на 2756 учащихся.

«Из них 11 школ в Республике Саха (Якутия), в Хабаровском крае - 3 школы, в Амурской области - 4, в Камчатском крае - 1 школа. Построено 17 детских садов. Из них - 8 –Республика Саха (Якутия), 6 – Сахалинская область, 2 детских сада - в Камчатской крае и по одному в Хабаровском, Приморском крае и Амурской области», - уточнил В.Ишаев.

В аппарате полномочного представителя Президента РФ в ДФО проанализированы планы регионов на 2013 год.

«Что запланировали регионы на 2013 год, выполняя Указы Президента от 7 мая? В Приморском крае – краевой медицинский центр на 150 коек, 83 фельдшерско-акушерских пункта, в Амурской области - хирургический корпус областной детской больницы, в Камчатском крае – поликлиника и 3 фельдшерско-акушерских пункта, в Сахалинской области - детская поликлиника на 100 посещений»,- перечислил полпред.

Он также отметил, что в 2013 году на Дальнем Востоке запланировано строительство 12 общеобразовательных школ, 11 из которых будет построено в Якутии. Также будет построена одна школа в Камчатском крае.

В 2013 году запланировано строительство 37 детских садов на 4425 мест и 2 школы-сада на 85 учащихся.

В том числе:

в Республике Саха (Якутия) – 15 детских сада и 2 школы-сада;

в Хабаровском крае – 9 детских садов;

в Сахалинской области – 7 детских садов;

в Приморском крае – 6 детских садов.