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Оппозиция Владивостока митинговала за честные выборы

08 Февраля 2012, 13:42 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля, ZRPRESS. Во Владивостоке КПРФ и примкнувшее к ним левое крыло организации ТИГР (Товарищество инициативных граждан России) провели 4 февраля, как и жители еще нескольких десятков российских городов, шествие и митинг под лозунгом «За честные выборы».

В акции протеста, продолжавшейся полтора часа, приняли участие, по оценкам самих участников, от 300 до 500 человек, по данным местной полиции – 100 человек. В сопровождении сотрудников полиции под знаменами и с антиправительственными плакатами в руках они прошли по ул. Светланской от остановки Дальзаводская до сквера у театра им. М. Горького и собрались под памятником революционеру-большевику, командиру красных партизан Сергею ЛАЗО.

- Мы хотели провести митинг на центральной площади Владивостока или хотя бы на Корабельной набережной. Но нам отказали, заявив, что там уже занято. Общенародный фронт будет проводить митинг в поддержку Владимира ПУТИНА, - пояснил один из организаторов оппозиционного митинга Артем САМСОНОВ.

Однако митинг в поддержку Владимира Путина во Владивостоке не состоялся. Организаторы отменили его без объяснения причин.

Оппозиционные ораторы призывали не только уйти в отставку председателя ЦИК РФ ЧУРОВА, но и распустить избирательные комиссии, которые не обеспечили, на их взгляд, честные выборы. В своих выступлениях оппозиционеры не только критиковали власть, но и предлагали свои планы действий.

- Экономическому росту очень мешают коррупция, неэффективная система госзакупок и компании-монополисты. Из-за них бизнес в России несет большие потери. Поэтому в первую очередь нужно улучшить антимонопольное законодательство и создать условия для честной конкуренции, - считает один из участников акции протеста, частный предприниматель Андрей ГУСЕВ. – В политике тоже нужно создать условия для реальной конкуренции.

Митингующие единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали отменить результаты выборов 4 декабря 2011 года, наказать виновных в нарушениях, обеспечить честные выборы президента РФ и свободу слова, создать систему честных судов… Политические призывы стали основанием для составления протокола о нарушениях, поскольку организаторы заявили шествие и встречу с избирателями, а не митинг.

Приморские оппозиционеры намерены продолжить серию акций протеста. Уже через неделю, 11 февраля, на центральной площади Владивостока под антиправительственными лозунгами призвали собраться представители малого бизнеса. Коммунисты же планируют провести очередной митинг «За честные выборы» 23 февраля.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".

Автор: Олег Жунусов
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