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О пользе кино для выборов в Госдуму
Приморский край недотянул с явкой и до половины электората. И это несмотря на то, что кроме депутатов Госдумы – читай, партий, - мы выбирали Законодательное собрание края. Приморью повезло с погодой, так что на снежный буран невысокую явку не спишешь. Другой вопрос: а надо ли списывать? Ведь в отличие от выборов в Госдуму в 2007 году, когда кроме высокого результата поддержки «Единой России», нужно было продемонстрировать и высокую легитимность выбора, сейчас установка была иной - получить нужный результат.
Вот только у меня невольно сложилось стойкое убеждение, что апатия общества была на руку партии власти и явка для нее была даже лишней. Ладно, что перекроенные избирательные участки жителям Владивостока пришлось искать самим – ни публикаций в газетах, ни памятки на подъезде. Так еще и по Первому каналу запустили подряд все серии фильма «Место встречи изменить нельзя» - на весь день голосования. Кто хотел и не хотел голосовать, тот остался дома у «ящика».
Тем более в горячо любимом фильме есть смысл, догма, девиз, философия, назовите, как хотите, - «Вор должен сидеть в тюрьме», что весьма перекликается со злобой дня. Если показ всех серий подряд именно 4 декабря - идея генерального директора Первого канала Константина ЭРНСТА, то у него очень тонкий политический юмор.
Впрочем, всероссийская премьера и запуск в прокат нового фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» о поэте и бунтаре накануне выборов – из того же ряда. Или надо было отвлечь россиянина от избирательной урны любой ценой? А зачем?
Чтобы получить такой результат: «Единая Россия» набирает на парламентских выборах 48,5% голосов избирателей, КПРФ – 19,8%, «Справедливая Россия» – 12,8%, ЛДПР – 11,42%. Это данные по эксит-поллам ВЦИОМ на 4 декабря. Пользуюсь ими, поскольку окончательные результаты выборов могут быть обнародованы и через неделю.
По-моему, для «Единой России» исход мог быть и хуже, если б все избиратели пришли на участки. Ведь если разобраться, приемов в обойме было немного. Вброс бюллетеней (рискованный атавизм) от силы мог скорректировать 10-15%. Договора с «агитаторами» - массовая новинка в арсенале нынешней кампании – вещь более эффективная, но не надежная (до 40% таких «агитаторов» считают, что правильно надули «работодателя»). Построить избирателей в ряды – судя по процентам муниципальных районов Владивостока – оказалось надежнее.
Во всяком случае, Приморский край впервые с явкой превысил всероссийский показатель. И местные единороссы должны бы шапки снять перед первым вице-премьером России Игорем ШУВАЛОВЫМ, который чуть ли не один сделал за них всю выборную кампанию в крае. Во всяком случае он показал, что власть может общаться с народом не только по отрепетированному сценарию. Хотя этот показательный урок для местных чиновников вряд ли поднимет их очки в глазах приморцев. Впрочем, и сами декабрьские выборы повлекут в обществе и, надеюсь, во власти серьезное осмысление.
Вы не поверите, но и Стивен СПИЛБЕРГ снял к нашим выборам ролик «DON’T VOTE!» (Не голосуй!). Посмотрите в Интернете, но обязательно до конца. Мне больше всего понравился совет: «Если ты не знаешь, как проголосовать, позвони в муниципалитет». На следующих выборах я так и сделаю.
В Египте в эти дни тоже проходили выборы в тамошний парламент. Я не знаю, какие фильмы в этот день показывали в Египте, но там явка была 95%, как пишут СМИ, «рекордной с 1952 года, а сам процесс голосования прошел почти без нарушений». Но нам же не нужны такие потрясения.
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