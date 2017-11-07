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Во Владивостоке дан старт выборам нового мэра

07 Ноября 2017, 15:23 | Владивосток

"Выборщиков" назначат городские депутаты и глава края

Во Владивостоке объявлен старт формированию комиссии, которая займется проведением конкурса на должность главы города. Во вторник, 7 ноября, соответствующее решение приняла городская Дума.

Ранее в гордуму поступило письмо от городской избирательной комиссии с приложенным к нему заявлением Игоря Пушкарева о добровольном уходе с поста мэра. Согласно установленной процедуре, принять решение о начале формирования комиссии депутатам было необходимо в течение пяти календарных дней.

В ходе внеочередного заседания городской парламент одобрил решение о начале формирования конкурсной комиссии. По словам председателя Думы Владивостока Андрея БРИКА, депутаты в течение 20 дней назначат свою половину членов комиссии. Согласно положению о проведении конкурса, вторую половину в этот же срок должен назначить врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.

Непосредственно сам конкурс должен быть объявлен не позднее 25 дней с момента отставки Игоря ПУШКАРЕВА. Конкурсная комиссия, проведя прием документов и собеседования с претендентами на должность главы Владивостока, должна будет предложить на рассмотрение Думы не менее двух кандидатур. Новым главой города станет кандидат, которого поддержат не менее 18 из 35 депутатов.

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: голосование  мэр  тарасенко  отставка  Дума  Пушкарев  выборы  губернатор  рейтинг 



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Комментарии

  • Неедрос16:09, 07.11.2017#

    А "выбирать" так же будем?))) "Свободно" и "Демократично"?))) Из Едриллы и. . . . . другого Едриллы?))

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