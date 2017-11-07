Во Владивостоке дан старт выборам нового мэра

"Выборщиков" назначат городские депутаты и глава края

Во Владивостоке объявлен старт формированию комиссии, которая займется проведением конкурса на должность главы города. Во вторник, 7 ноября, соответствующее решение приняла городская Дума.

Ранее в гордуму поступило письмо от городской избирательной комиссии с приложенным к нему заявлением Игоря Пушкарева о добровольном уходе с поста мэра. Согласно установленной процедуре, принять решение о начале формирования комиссии депутатам было необходимо в течение пяти календарных дней.

В ходе внеочередного заседания городской парламент одобрил решение о начале формирования конкурсной комиссии. По словам председателя Думы Владивостока Андрея БРИКА, депутаты в течение 20 дней назначат свою половину членов комиссии. Согласно положению о проведении конкурса, вторую половину в этот же срок должен назначить врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.

Непосредственно сам конкурс должен быть объявлен не позднее 25 дней с момента отставки Игоря ПУШКАРЕВА. Конкурсная комиссия, проведя прием документов и собеседования с претендентами на должность главы Владивостока, должна будет предложить на рассмотрение Думы не менее двух кандидатур. Новым главой города станет кандидат, которого поддержат не менее 18 из 35 депутатов.