Российско-китайский форум во Владивостоке посвятят туризму

IV Российско-китайский форум по приграничному туризму между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР пройдет в Приморье 14-15 октября. Местом его проведения станет кампус ДВФУ на острове Русском.

Как сообщил директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ, в форуме примут участие представители Росграницы, государственного управления по туризму КНР, пограничных и таможенных служб обеих стран, органов исполнительной власти, туристических организаций, страховых и транспортных компаний, СМИ.

Темой пленарного заседания форума станет «Индустрия туризма как значимый фактор туристской специализации регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики». Также в рамках форума пройдут презентации туристических маршрутов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.