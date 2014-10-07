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Российско-китайский форум во Владивостоке посвятят туризму
IV Российско-китайский форум по приграничному туризму между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР пройдет в Приморье 14-15 октября. Местом его проведения станет кампус ДВФУ на острове Русском.
Как сообщил директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ, в форуме примут участие представители Росграницы, государственного управления по туризму КНР, пограничных и таможенных служб обеих стран, органов исполнительной власти, туристических организаций, страховых и транспортных компаний, СМИ.
Темой пленарного заседания форума станет «Индустрия туризма как значимый фактор туристской специализации регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики». Также в рамках форума пройдут презентации туристических маршрутов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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