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"Исполнение желаний" владивостокцев обойдется в 154,3 млн рублей

07 Октября 2014, 13:22 | Владивосток

Депутаты Владивостока согласовали с администрацией города перечень наказов избирателей, которые намечены к исполнению в 2015 году. В список вошли почти 90 пунктов, что превышает количество исполненных наказов в 2014 году. Сумма, выделенная на «исполнение желаний» горожан, практически не изменилась и оставит 154,3 млн руб. 

Во вторник, 7 октября, комитет по бюджету, налогам и финансам рассмотрел мотивированное заключение администрации Владивостока на ранее предоставленный депутатами список из 310 наказов избирателей. По словам первого вице-мэра Владивостока Екатерины ХИМИЧ, из этого списка специалистами мэрии было согласовано 84 наказа на общую сумму почти 154,3 млн. руб. Кроме того, еще три наказа были добавлены по решению комитета по экономической политике.

- Мы исходили из двух обстоятельств. Первое – насущная необходимость тех или иных работ. Второе – объем средств на исполнение наказов в 2015 году, утвержденный еще при принятии трехлетнего бюджета, - отметила Екатерина Химич. Первый замглавы добавила, что объем согласованных наказов мог быть и больше, однако сейчас город не может себе позволить увеличения средств на эти цели ввиду ограниченности бюджета.

В процессе обсуждения списка утвержденных наказов ряд депутатов от Компартии выразил неудовольствие по поводу того, что не все наказы из их списка были согласованы. Однако Игорь ЛАТЫШЕВ из «Единой России» и Константин ЦЫБУЛИН из «Справедливой России» призвали не политизировать вопрос и привели собственные примеры, когда у депутатов от думского большинства не было принято к исполнению ни одного наказа.

Ожидается, что окончательный перечень наказов на 2015 год будет утвержден на внеочередном заседании гордумы в среду, 8 октября.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: Дума Владивостока  депутаты 



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