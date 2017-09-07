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После досрочного голосования на выборах во Владивостоке потребовали пересчета бюллетеней
Вялотекущая избирательная кампания по выборам депутатов Думы Владивостока получила неожиданный поворот. Начавшаяся 30 августа процедура досрочного голосования обернулась чередой скандалов и нарушений, которые стали причиной появления жалоб со стороны партий-участников выборного процесса.
Так, сегодня, 6 сентября, во Владивостокскую городскую муниципальную избирательную комиссию поступила жалоба от уполномоченного представителя партии «Справедливая Россия». В документе сообщается, что с 30 августа по 5 сентября членами комиссий с правом совещательного голоса, назначенными от «эсеров», были зафиксированы нарушения во всех пяти районах, «которые ставят под сомнение возможность при подсчете числа проголосовавших досрочно установить действительное волеизъявление избирателей».
В качестве доводов отмечаются факты подкупа и подвоза избирателей, голосование одним и тем же избирателем более одного раза, допущение к голосованию лиц, не проживающих в пределах избирательного округа.
Отметим, что по состоянию на 5 сентября во Владивостоке досрочно проголосовало 3 946 избирателей, что составляет почти 1 % от общего числа избирателей города. Согласно избирательному законодательству Приморского края, если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более 1 % от числа избирателей, возможен отдельный подсчет голосов по избирательным бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать УИК.
Именно с таким требованием среди прочих обратились приморские «эсеры» в городскую избирательную комиссию. Кроме того, партийцы просят от горизбиркома запустить процедуру проставления на всех бюллетенях отдельной печати. Это позволит распознать «досрочные» бюллетени.
По словам партийного юриста Олеси Шоховой, подобное требование «Справедливой России» связано в первую очередь с намерением исключить возможность фальсификаций результатов досрочного голосования во Владивостоке. Оснований для подобного развития событий действительно достаточно. На протяжении последней недели в социальных сетях и некоторых новостных порталах публикуются фото и видео материалы с избирательных комиссий, где наглядно можно увидеть явно проплаченных характер голосования.
Стоит сказать, что масштаб нарушений отметила не только партия «Справедливая Россия», но и представители горизбиркома. На сегодняшний день в полицию подано заявление о проверке фактов наличия нарушений в период проведения досрочного голосования. На сегодняшний день абсолютными лидерами по досрочному голосованию являются три округа - № 3 (448 проголосовавших), № 9 (619 проголосовавших), № 16 (709 проголосовавших).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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