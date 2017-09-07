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Владимир Путин вручил зеленую папку губернатору Приморья
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во время двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным передал главе государства пакет предложений по дополнительному финансированию трех проектов из федерального бюджета, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочим визитом в Приморье, где принимает участие в третьем Восточном экономическом форуме, провёл двустороннюю встречу с Губернатором края Владимиром Миклушевским в среду, 6 сентября.
Глава государства и руководитель края обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.
«Владимир Владимирович, в ходе форума мы занимаемся всем большим макрорегионом Дальнего Востока, но не менее важно, что происходит в каждом конкретном дальневосточном субъекте Российской Федерации, в том числе, конечно, в Приморском крае. Давайте на нашей сегодняшней беседе поговорим именно о ситуации в Приморском крае», – подчеркнул Президент страны.
Владимир Миклушевский проинформировал Президента о том, как в крае проходит ликвидация последствий паводка, а также о том, как в регионе исполняются поручения главы государства, в том числе по открытию филиалов трех знаменитых на весь мир российских музеев.
«На ВЭФ у меня уже состоялась встреча с директором Государственного Русского музея Владимиром Гусевым. Мы обсудили с ним планы по развитию филиала в Приморье. Подготовка уже началась, подобрано помещение. Планируем каждые полгода обновлять экспозиции», – рассказал Губернатор, также доложив, как идет работа по созданию филиалов Государственной Третьяковской галереи, а также Эрмитажа. Глава края добавил, что русским искусством интересуются не только приморцы, но и соседи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, Владимир Миклушевский обратился с просьбой к главе государства о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание центра протонной медицины и сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Владимир Путин отметил, что предложения будут рассмотрены.
В свою очередь глава государства передал губернатору зеленую папку с поручениями по итогам «Прямой линии». Владимир Миклушевский по результатам встречи с Президентом сообщил, что уже дал поручения своим заместителям по решению вопросов жителей региона, с которыми они обратились к Президенту.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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нужно было вручать не зеленую папку, а черную метку! Музеи его беспокоят, а то что в городе, в самом центре срачь и все разваливается видимо не очень. Говорить о "закулисье" от центральных дорог вообще не стоит!