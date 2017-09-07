www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.76 р. 100 JPY: 50.79 р.
EUR: 68.29 р. 10 CNY: 87.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
ВЭФ
Распечатать

Владимир Путин вручил зеленую папку губернатору Приморья

07 Сентября 2017, 14:37 | Владивосток

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во время двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным передал главе государства пакет предложений по дополнительному финансированию трех проектов из федерального бюджета, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочим визитом в Приморье, где принимает участие в третьем Восточном экономическом форуме, провёл двустороннюю встречу с Губернатором края Владимиром Миклушевским в среду, 6 сентября.

Глава государства и руководитель края обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

«Владимир Владимирович, в ходе форума мы занимаемся всем большим макрорегионом Дальнего Востока, но не менее важно, что происходит в каждом конкретном дальневосточном субъекте Российской Федерации, в том числе, конечно, в Приморском крае. Давайте на нашей сегодняшней беседе поговорим именно о ситуации в Приморском крае», – подчеркнул Президент страны.

Владимир Миклушевский проинформировал Президента о том, как в крае проходит ликвидация последствий паводка, а также о том, как в регионе исполняются поручения главы государства, в том числе по открытию филиалов трех знаменитых на весь мир российских музеев.

«На ВЭФ у меня уже состоялась встреча с директором Государственного Русского музея Владимиром Гусевым. Мы обсудили с ним планы по развитию филиала в Приморье. Подготовка уже началась, подобрано помещение. Планируем каждые полгода обновлять экспозиции», – рассказал Губернатор, также доложив, как идет работа по созданию филиалов Государственной Третьяковской галереи, а также Эрмитажа. Глава края добавил, что русским искусством интересуются не только приморцы, но и соседи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Владимир Миклушевский обратился с просьбой к главе государства о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание центра протонной медицины и сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Владимир Путин отметил, что предложения будут рассмотрены.

В свою очередь глава государства передал губернатору зеленую папку с поручениями по итогам «Прямой линии». Владимир Миклушевский по результатам встречи с Президентом сообщил, что уже дал поручения своим заместителям по решению вопросов жителей региона, с которыми они обратились к Президенту.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  владивосток  президент  медицина  финансирование  приморье  Путин  вэф  паводок 






Новости раздела








Комментарии

  • Maks08:35, 08.09.2017#

    нужно было вручать не зеленую папку, а черную метку! Музеи его беспокоят, а то что в городе, в самом центре срачь и все разваливается видимо не очень. Говорить о "закулисье" от центральных дорог вообще не стоит!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru