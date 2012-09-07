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Саммит АТЭС - 2012
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Игорь Шувалов: Мы повторяем путь Евросоюза

07 Сентября 2012, 12:28 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Россия в ближайшие 5-10 лет должна значительно увеличить товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал первый вице-премьер

Игорь ШУВАЛОВ, в ходе дискуссии "Экономическая интеграция: преимущества и побочные эффекты" в рамках Делового саммита АТЭС.

"Продолжая развивать традиционные экономические связи нам нужно значительно ускоряться по интеграции и кооперации с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Мы хотим, чтобы в ближайшие 5-10 лет этот вектор для нас был настолько сильным, чтобы мы имели объем внешнеторгового оборота с этим регионом больше, чем с европейской частью", - сказал Игорь Шувалов, отметив, что в настоящее время на ЕС приходится более половины товарооборота России.

Он подчеркнул, что "не интеграция как по европейскому направлению, так и по азиатскому несет для России значительно большие риски, чем те риски, которые приходят с формированием новых интеграционных процессов".

"Поэтому российское правительство и президент России будут всячески поддерживать процессы интеграции, как многосторонние в рамках ВТО, так и двусторонние, а также проводить переговоры по созданию зон свободной торговли", - пояснил Шувалов.

По его словам, Россия, Казахстан и Беларусь к 2015 году завершат процесс экономической интеграции созданием полноценного Евразийского экономического союза.

"Мы перешли к следующему этапу интеграции - формированию Евразийского экономического союза. По сути, мы повторяем опыт Европейского союза, мы строим такой же экономический союз, не говоря о политическом союзе. Это отдаленная повестка, если она вообще будет таковой. Но с точки зрения построения экономического союза мы повторяем путь, который прошел Европейский Союз. К 2015 году мы намереваемся подписать новый кодифицирующий документ, который соединит все основополагающие соглашения, их немного модифицирует и к 1 января 2015 года мы намереваемся создать полноценный экономический союз на таком огромном территориальном пространстве, объединяющем три государства - Россию, Казахстан, Беларусь", - отметил Шувалов.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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