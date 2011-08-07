Делегация послов Южной Америки прибывает во Владивосток. Представители дипкорпуса встретятся с руководством города, посетят объекты саммита АТЭС-2012, ознакомятся с историей Владивостока, сообщает РИА PrimaMedia.

На пять дней с 8 по 13 августа гостями Владивостока станут семь Чрезвычайных и Полномочных послов южноамериканских стран: Гватемалы, Колумбии, Никарагуа, Парагвая, Перу, Эквадора и Мексики.

В ходе визита во Владивосток представители дипкорпуса ознакомятся с вузами приморской столицы — посетят Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. В стенах учебных заведений состоится знакомство с учебным процессом, профессорско-преподавательским составом и студентами.

В этот же день состоится встреча группы Чрезвычайных и Полномочных послов Южной Америки и главы города Владивостока Игоря Пушкарёва.

Также послы государств Южной Америки смогут познакомиться с ходом строительства объектов саммита АТЭС-2012, посетив места строек на острове Русском.