Праймериз: все те же лица

Напомним, в преддверии выборов в Госдуму назначенных на 4 декабря 2011 года, председатель правительства России Владимир Путин во время визита в Волгоград выступил с идеей формирования Общероссийского народного фронта, чтобы «по каналам и используя инструменты «Единой России», появились новые люди со свежими идеями, востребованными для реализации в России сегодня и в ближайшей перспективе». В ОНФ в целом по России вошли более 150 общественных организаций. Однако приморским членам ОНФ попасть в Госдуму вряд ли удастся, хотя формально все демократические процедуры соблюдаются.

- Праймериз в Приморском крае проводится в соответствии с методическими рекомендациями по проведению предварительного голосования. Видна конкурентная основа. Пока придраться не к чему, - отметил политолог Петр ХАНАС.

Действительно, из 39 лиц попавших в список претендентов в Госдуму лишь семерых предложило Приморское региональное отделение «Единой России». Остальных выдвинул ОНФ. Составы выборщиков и счетных комиссий сформированы точно поровну, 50% на 50% от единороссов и «фронтовиков».

Однако первые итоги праймериз наглядно показали, что новым лицам не попасть в Госдуму, куда от Приморья, как полагают наблюдатели, реально могут пройти трое, максимум шесть человек.

Лидерами праймериз стали широко известные в Приморье и близкие к губернатору люди. В первую «проходную» тройку по предварительным итогам вошли: 1. Член Президиума Регионального политического совета «Единой России», депутат Законодательного собрания Приморья с 2001 года, председатель Федерации профсоюзов Приморского края Виктор ПИНСКИЙ; 2. член Регионального политического совета «Единой России», председатель Комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст АХОЯН; 3. Член Регионального политического совета «Единой России», 1-й вице-губернатор Александр КОСТЕНКО.

Четвертое место неожиданно для политологов заняла проживающая в Москве Эльвира ГЛУБОКОВСКАЯ. Она уже является депутатом Госдумы. Правда, на прошлых выборах она баллотировалась от партии «Справедливая Россия», из которой недавно вышла. Причем, Глубоковская сумела обойти широко известного в Приморье политика депутата Госдумы Руслана КОНДРАТОВА.

- Думаю, это спланированный результат, - прокомментировал «ЗР» первые итоги праймериз политолог, пожелавший остаться неназванным. – Дело в том, что состав голосующих на праймериз, формирует руководство регионального отделения «Единой России». Так что они, голосующие, вполне управляемы.