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На окончание строительства КCК во Владивостоке не хватает 900 млн рублей
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 7 июня провел заседание Администрации Приморского края. Первым вопросом повестки дня стала реализация государственной программы «Развития физической культуры и спорта в Приморье».
Как доложил директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов, на сегодняшний на окончание строительства Концертно-спортивного комплекса не хватает почти 900 миллионов рублей. Однако, как заверил вице-губернатор Владимир Балан, на срок сдачи объекта это никак не повлияет.
«Срок сдачи комплекса – сентябрь 2013 года. Мы можем включить необходимые на достройку средства в бюджет следующего года и рассчитаться потом. На сроки сдачи это никак не повлияет. Мы ведем переговоры с подрядчиком по строительству КСК», - сообщил Владимир Балан.
Владимир Миклушевский поставил задачу департаменту в максимально короткие сроки, до каникул Законодательного Собрания Приморского края внести все требуемые изменения в бюджет края.
По мнению губернатора сегодня важно также сосредоточиться на строительстве универсальных спортивных площадок в крае. Зимой - это должно быть ледовой ареной, здесь можно будет играть в хоккей или кататься на коньках, а летом - это волейбол, баскетбол, мини-футбол.
«Эти площадки мы должны начать строить уже в этом году, они появятся в каждом муниципальном районе. У нас значительно увеличено финансирование на спорт из краевого бюджета, плюс вырос внебюджетный фонд. И это моя личная позиция – мы должны вкладывать в спорт по максимуму. Мы уже сделали серьезный рывок в этом году, и на этом останавливаться не будем», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Напомним, Губернатор дал поручение разработать программу по строительству универсальных спортивных площадок выступая с Посланием Законодательному собранию Приморского края, 28 мая.
Кроме того, он сообщил, что первыми в концертно-спортивном комплексе покатаются на коньках жители Приморья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Приморцы с нетерпением ждут открытия концертно-спортивного комплекса - первого спортивного сооружения такого масштаба в Приморье. Здесь будут проходить хоккейные матчи уровня КХЛ и футбольные, баскетбольные турниры. Также в нем можно будет просто кататься на коньках. И я хочу, чтобы первыми в КСК вошли жители края, поэтому принял решение: после его открытия приморцы смогут в течение нескольких дней приходить туда и кататься бесплатно», - завил Владимир Миклушевский.
Фото Primorsky.ru
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А дайте и мне лямов 20 хотябы взаймы, лет так за сто отдам.