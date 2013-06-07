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На окончание строительства КCК во Владивостоке не хватает 900 млн рублей

07 Июня 2013, 20:30 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 7 июня провел заседание Администрации Приморского края. Первым вопросом повестки дня стала реализация государственной программы «Развития физической культуры и спорта в Приморье».

Как доложил директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов, на сегодняшний на окончание строительства Концертно-спортивного комплекса не хватает почти 900 миллионов рублей. Однако, как заверил вице-губернатор Владимир Балан, на срок сдачи объекта это никак не повлияет.

«Срок сдачи комплекса – сентябрь 2013 года. Мы можем включить необходимые на достройку средства в бюджет следующего года и рассчитаться потом. На сроки сдачи это никак не повлияет. Мы ведем переговоры с подрядчиком по строительству КСК», - сообщил Владимир Балан.

Владимир Миклушевский поставил задачу департаменту в максимально короткие сроки, до каникул Законодательного Собрания Приморского края внести все требуемые изменения в бюджет края.

 По мнению губернатора сегодня важно также сосредоточиться на строительстве универсальных спортивных площадок в крае. Зимой - это должно быть ледовой ареной, здесь можно будет играть в хоккей или кататься на коньках, а летом - это волейбол, баскетбол, мини-футбол.

«Эти площадки мы должны начать строить уже в этом году, они появятся в каждом муниципальном районе. У нас значительно увеличено финансирование на спорт из краевого бюджета, плюс вырос внебюджетный фонд. И это моя личная позиция – мы должны вкладывать в спорт по максимуму. Мы уже сделали серьезный рывок в этом году, и на этом останавливаться не будем», - подчеркнул Владимир Миклушевский.     

Напомним, Губернатор дал поручение разработать программу по строительству универсальных спортивных площадок выступая с Посланием Законодательному собранию Приморского края, 28 мая.

Кроме того, он сообщил, что первыми в концертно-спортивном комплексе покатаются на коньках жители Приморья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Приморцы с нетерпением ждут открытия концертно-спортивного комплекса - первого спортивного сооружения такого масштаба в Приморье. Здесь будут проходить хоккейные матчи уровня КХЛ и футбольные, баскетбольные турниры. Также в нем можно будет просто кататься на коньках.  И я хочу, чтобы первыми в КСК вошли жители края, поэтому принял решение: после его открытия приморцы смогут в течение нескольких дней приходить туда и кататься бесплатно», - завил Владимир Миклушевский.

Фото Primorsky.ru

Автор: РИА "Новости" | Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: спорт  саммит АТЭС  СКК 



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Комментарии

  • Дрон23:06, 07.06.2013#

    А дайте и мне лямов 20 хотябы взаймы, лет так за сто отдам.

  • Псевдоним23:06, 07.06.2013#

    Я так понимаю, губернатор покрывает ворюг строящих данный комплекс, а по вицеку и его свободе, даже уже не смешно. Прокуратура в доле.

  • Замполит10:18, 08.06.2013#

    Более 2000 детдомовских "выпускников" сегодня не имеют жилья. И у кого-то хватает совести тратить деньги на никому не нужные спорткомплексы, которые будут пустовать? Подонки!

  • Псевдоним18:53, 08.06.2013#

    пустовать они не будут и строить их надо. . другое дело как и за какие деньги. .

  • Псевдоним18:44, 08.06.2013#

    обидно , что нас счетают за быдло

  • Псевдоним19:38, 08.06.2013#

    вот кондомы! на лечение детей скидываются всем миром, по копейке. а этим упырям 900 000 000 рублей видите ли не хватает на развлекухи! тьфу, гнильё!

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