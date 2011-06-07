У мэра Владивостока появился новый заместитель по ремонту дорог

С 6 июня в администрации Владивостока к своим обязанностям приступил новый заместитель главы администрации Константин Анатольевич Лобода.

Константин Лобода имеет высшее юридическое образование. Ему поручено курировать вопросы ремонта дорог и благоустройства городских территорий Владивостока, сообщает пресс-служба администрации города.

На фото: Дороги Владивостока давно нуждаются в качественном ремонте.