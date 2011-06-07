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У мэра Владивостока появился новый заместитель по ремонту дорог
07 Июня 2011, 22:30 | Владивосток
С 6 июня в администрации Владивостока к своим обязанностям приступил новый заместитель главы администрации Константин Анатольевич Лобода.
Константин Лобода имеет высшее юридическое образование. Ему поручено курировать вопросы ремонта дорог и благоустройства городских территорий Владивостока, сообщает пресс-служба администрации города.
На фото: Дороги Владивостока давно нуждаются в качественном ремонте.
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