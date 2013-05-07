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Оппозиционный митинг во Владивостоке никто не заметил
Политзаключенных поддержали лишь 20 человек.
Во Владивостоке 6 мая около двух десятков человек вышли на митинг, проведенный в рамках всероссийской акции против политических репрессий в поддержку преследуемых по политическим мотивам.
- В первую очередь мы этой акцией поддержали арестованных и преследуемых по итогам московской акции протеста, состоявшейся ровно год назад, 6 мая 2012 года. Но и у нас в Приморье репрессии идут постоянно. Например, судят другороссов Игоря ПОПОВА и Александра КУРОВА. Преследуют члена КПРФ Артема САМСОНОВА и соратника Алексея НАВАЛЬНОГО, депутата Думы Владивостока Юрия КУЧИНА. Существующая в России правоохранительная система устроена так, что любого человека могут «закатать» ни за что, - заявил ZRPRESS.RU участник митинга, лидер Приморского регионального отделения партии «Яблоко» Николай МАРКОВЦЕВ.
Впрочем, во Владивостоке на митинг собралось около двадцати человек - завсегдатаи полит тусовки. Два активиста выступили с речами. Они призвали бороться с произволом властей и поддержать преследуемых по политическим мотивам. Остальные решили воздержаться от выступлений.
- Народа нет, а друг друга убеждать нам незачем, - пояснил ZRPRESS.RU один из участников акции протеста.
Митингующие решили, если уж народ не пришел на митинг, то они сами выйдут к народу, и выстроились вдоль дороги, демонстрируя проезжающим, флаги ТИГРа и «Яблока» вместе с плакатами: «Крысы должны уйти», «Свободу политзаключенным. Честные выборы народу»…
- Мы решили не быть рабами формата, - пояснил один из организаторов акции протеста Александр ЩЕГЛЮК.
На ближайшее время оппозиция политические акции не планирует. Оппозиционеры намерены сосредоточиться на организационной работе. В первую очередь, провести переговоры со всеми оппозиционными силами и попытаться консолидировать их вокруг одного кандидата на пост главы администрации Владивостока, чтобы он стал достойным соперником претенденту от партии власти.
Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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митинги проходят тихо и незаметно потому, что нет никакого сообщения о них. и в том числе журналистам нашим позор- не говорят никогда что будет, а говорят что прошел! боятся? или не знают? думаю, боятся