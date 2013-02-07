Владимир Миклушевский: К 2018 году зарплата врачей должна составлять 104 тысячи рублей

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел заседание администрации Приморского края. Один из главных вопросов совещания - итоги реализации программы модернизации в 2012 году.

«Повышение заработных плат врачей – одна из приоритетных задач, это предусмотрено указом Президента. И средства уже заложены в бюджете края. К 2018 году зарплата врачей должна составлять 200 процентов к средней по экономике региона, а это 104 тысячи рублей», - заявил Владимир Миклушевский.

Глава Приморья подчеркнул: важно разработать план повышения заработной платы врачей по каждому учреждению и подтверждать его графиком оснащения учреждения оборудованием, а также повышением квалификации врачей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«График повышения зарплат медработников должен быть подтвержден планом по модернизации. Если из-за небольшого числа прикрепленного к медучереждению населения заработная плата не может дойти до необходимого уровня, нам необходимо планировать меры, которые позволят поднять ее до указанного показателя», - заявил глава региона.

Как доложил директор департамента здравоохранения Приморского края Олег Бубнов, заработная плата врачей и медперсонала будет повышаться постепенно. Вместе с этим должно расти и качество услуг – зарплата будет зависеть от выполненных показателей и количества вылеченных пациентов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.