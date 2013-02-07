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Владимир Миклушевский: К 2018 году зарплата врачей должна составлять 104 тысячи рублей

07 Февраля 2013, 11:31 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел заседание администрации Приморского края. Один из главных вопросов совещания - итоги реализации программы модернизации в 2012 году. 

«Повышение заработных плат врачей – одна из приоритетных задач, это предусмотрено указом Президента. И средства уже заложены в бюджете края. К 2018 году зарплата врачей должна составлять 200 процентов к средней по экономике региона, а это 104 тысячи рублей», - заявил Владимир Миклушевский. 

Глава Приморья подчеркнул: важно разработать план повышения заработной платы врачей по каждому учреждению и подтверждать его графиком оснащения учреждения оборудованием, а также повышением квалификации врачей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«График повышения зарплат медработников должен быть подтвержден планом по модернизации. Если из-за небольшого числа прикрепленного к медучереждению населения заработная плата не может дойти до необходимого уровня, нам необходимо планировать меры, которые позволят поднять ее до указанного показателя», - заявил глава региона. 

Как доложил директор департамента здравоохранения Приморского края Олег Бубнов, заработная плата врачей и медперсонала будет повышаться постепенно. Вместе с этим должно расти и качество услуг – зарплата будет зависеть от выполненных показателей и количества вылеченных пациентов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Владимир Миклушевский  заработная плата  врачи 



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Комментарии

  • maks21:06, 07.02.2013#

    точно при инфляции 1000 проц

  • Псевдоним21:07, 07.02.2013#

    Мети Емеля- твоя неделя!

  • Псевдоним21:13, 07.02.2013#

    уровень медицинского обслуживания, вылечивания больных, конечно же зависит от зарплаты врачей, но не настолько. можно озолотить врачей, но результата не будет без повышения их квалификация. , а квалификация на уровне 90-х, к сожалению, про оборудование вообще молчу.

  • Псевдоним21:13, 07.02.2013#

    уровень медицинского обслуживания, вылечивания больных, конечно же зависит от зарплаты врачей, но не настолько. можно озолотить врачей, но результата не будет без повышения их квалификация. , а квалификация на уровне 90-х, к сожалению, про оборудование вообще молчу.

  • Псевдоним09:42, 08.02.2013#

    Вы не правы. Квалификация на уровне каменного века.

  • Псевдоним21:14, 07.02.2013#

    Это сколько стоит то будет посещение сих заведений?

  • Псевдоним21:26, 07.02.2013#

    +100000000000000! Умирать сами без врачей будем. . . . . . . .

  • Псевдоним21:16, 07.02.2013#

    104 тыщи руб. в неделю или за 10 лет?

  • Псевдоним21:31, 07.02.2013#

    За всю жизнь 104 тыс. рублей! ))))) Пиз. . . . . ь то не мешки ворочать и не со скальпелем стоять!Они уже постоянно говорят будет, будет, будет, будет, будет. Вы сначала сделайте а потом пиз-те на весь МИР!!!

  • Псевдоним21:33, 07.02.2013#

    у кого отнимите?

  • Псевдоним21:39, 07.02.2013#

    До московской кольцевой это врачи а после фельдшеры

  • Псевдоним21:40, 07.02.2013#

    Миклушевский займись делами хватит людям мозги делать

  • Псевдоним21:44, 07.02.2013#

    Миклуха заворачивать в обещаниях начинает круче ПИСи! Неужели там все пиз. . . . . ми становятся? Миклуха думает что мы это не проходили.

  • Федот21:44, 07.02.2013#

    А ежели повторится Кровавый 17-тый год. Куда тогда засунуть эти Бредни про повышение зарплаты. . .

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