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Кавалеровские полицейские молчать не стали
В муниципальном отделе МВД России «Кавалеровский» 6 февраля состоялся брифинг для СМИ, организованный пресс-службой отдела.
Участие в нем приняли и. о. начальника МО МВД России «Кавалеровский» Евгений КУЗНЕЦОВ, начальник группы исполнения административного законодательства Марина НАУМЫЧЕВА, представители общественного совета полиции Владимир КАСЬЯНИК и Валерий БОРОВИК, председатель административной комиссии Кавалеровского района Анатолий ДАВЫДОВ и другие официальные лица – работники полиции.
Брифинг был посвящен теме исполнения административного законодательства. Доклад по теме сделала Марина Наумычева. В прошлом году, по ее словам, сотрудники ее группы принимали участие в профилактических операциях: алкоголь-табак, контрафакт, пиротехника, ГСМ. Пресечено 37 нарушений в сфере алкогольного законодательства, из них – 23 – за реализацию алкогольной продукции подросткам. За продажу алкоголя подросткам сегодня возможна даже уголовная ответственность. Привлечено к административной ответственности 4 человека за торговлю без лицензии на алкоголь, 13 человек – за торговлю самогоном, изъято из оборота 133 литра алкогольной продукции. «В настоящее время произошли изменения в административном законодательстве: продажа алкоголя запрещена в ночное время и разрешена только с 9 часов до 22 часов вечера, нельзя торговать алкоголем в нестационарных торговых точках»,- отметила М.Наумычева.
Ужесточились штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним, штраф на продавца за это вырос с 3000 до 30 000 рублей. За год сотрудниками группы изъято 683 единицы пиротехники на сумму 36212 руб. За неуплату штрафов составляются протоколы, за это предусмотрен штраф 1000 руб. и административный арест до 15 суток. За продажу сигарет подросткам за год привлечено к административной ответственности 17 продавцов.
Коллеги М.Наумычевой напомнили, что за парковку в неустановленном месте предусмотрен штраф - 1 тыс. руб. За сброс мусора в неустановленном месте, например, в парке, возле реки Кавалеровки, штрафуют администрации поселений в размере от 1 до 3 тыс. руб. Административная комиссия района может оштрафовать за несанкционированные свалки – от 1 до 3 тыс. руб. За продажу самогона гражданам грозит штраф до 1,5 тыс. руб. За этим следит Роспотребнадзор и административная комиссия.
Скоро весна, и местные таджики выйдут на улицы со своими овощными-фруктовыми палатками. Такие торговые точки разрешены администрацией Кавалеровского городского поселения возле ЗАГСа, магазинов «Чароит» и «стекляшка».
За год за нарушение условий хранения оружия в районе привлечено к административной ответственности 88 человек, изъято 54 единицы оружия, аннулированы 17 разрешений на право владения оружием. Начальник ГИБДД поведал, что за год выявлено более 14 тысяч правонарушений на дорогах, пойманы за руку более 400 пьяных водителей. Произошли изменения в Кодексе об административных нарушениях: теперь за выезд на встречку предусмотрен административный штраф - 5 тыс. руб., госинспектор ГИБДД может направить дело мировому судье. Если повторно выехал на встречную полосу движения – на год лишают прав на вождение машины.
Татьяна КУРОЧКИНА.
Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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