Депутаты приняли трехлетний бюджет Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря, ZRPRESS. 6 декабря на очередном заседании Дума города Владивостока приняла бюджет Владивостокского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвердила корректировку городского бюджета на текущий 2012 год, приняла изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2013 год.

Дума города Владивостока во втором и третьем чтениях приняла проект муниципального правового акта «О бюджете Владивостокского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Доходы бюджета городского округа на 2013 год составляют 10,34 млрд. рублей, на 2014 год - 10,5 млрд. рублей, на 2015-й - 11,02 млрд. Общий объем расходов на 2013 год предусмотрен в сумме 11,22 млрд. рублей, на 2014 год - 11,22 млрд. рублей, на 2015 год – 11,6 млрд. рублей. Размер дефицита бюджета на 2013 год утвержден в сумме 881,9 млн. рублей, на 2014 год - 722, 7 млн. рублей и на 2015 год - 628,06 млн. рублей.

Такие параметры бюджета были утверждены в первом чтении на заседании Думы 23 ноября, напомнил заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Игорь Латышев. Он отметил, что впервые городской бюджет принимается на три года. При рассмотрении проекта бюджета во втором чтении комитет по бюджету, налогам и финансам подробно рассмотрел расходы бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации и в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, также распределение расходов на финансирование целевых программ, программу муниципальных заимствований и источники погашения муниципального долга.

В ходе рассмотрения проекта бюджета депутаты ознакомились с заключениями правого отдела Думы, Контрольно-счетной палаты. По инициативе Думы города Владивостока 29 ноября были проведены публичные слушания по проекту городского бюджета, на которые были представлены экспертные заключения представителей налоговой службы и науки. Принятый по результатам публичных слушаний итоговый документ, в который вошли все замечания, предложения и рекомендации участников слушаний, был рассмотрен на заседании профильного комитета и Думы города Владивостока и принят к сведению.

Как прокомментировал Игорь Латышев, бюджет Владивостока традиционно остается социально-направленным. Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств на 2013 год являются социальная сфера – 53,1 %, ЖКХ – 14,2 % и общегосударственные вопросы – 15,6 %. Бюджет на 2013 и два последующих года – дефицитные. Дефицит бюджета предельный, но, как подчеркнул Игорь Латышев, его размер не выходит за рамки ограничений, установленных Бюджетным кодексом.

После обсуждения Дума города Владивостока приняла проект МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» во втором и третьем чтениях.

Председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая отметила, что принятию бюджета предшествовала большая и напряженная работа. Было проведено 10 заседаний комитета по бюджету, налогам и финансам, на которых проект бюджета был детально рассмотрен. В работе участвовали депутаты не только профильного, но и других комитетов Думы, а также заместители главы администрации города, руководители структурных подразделений городской администрации, которые дали дополнительные пояснения и информацию по всем интересующим депутатов вопросам. По мнению Елены Новицкой бюджет городского округа на 2013 и два последующие года носит социальный характер. Наибольший объем бюджетных средств предусмотрен на образование, жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные вопросы. В том числе, предусмотрено увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с индексацией заработной платы с 1 октября 2013 года на 5,5 процентов и с 1 октября каждого года планового периода на 5 процентов. Запланированы бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию дошкольных учреждений, благоустройство территорий детских садов и школ, реконструкцию спорткомплекса «Юность», стадиона «Строитель». Предусмотрены средства на улучшение транспортного обслуживания населения города, в частности на приобретение 200 автобусов малой вместимости, которые будут работать на маршрутах со сложным рельефом и в тех районах города, где использование больших автобусов нерентабельно. Запланированы расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог, строительство наземных пешеходных переходов, скверов, на капитальный ремонт многоквартирных домов, возведение малобюджетного жилья. Все эти и другие расходные обязательства бюджета направлены на улучшение качества жизни людей, считает Елена Новицкая.

Заместитель председателя Думы города Владивостока Дмитрий Пенязь назвал принятие бюджета городского округа на следующий год важным событием. «В Думе города Владивостока стало хорошей традицией принимать главный финансовый документ города до начала нового финансового года», - сказал он.