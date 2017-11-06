Глава Владивостока опубликовал обращение, в котором объявил об отставке

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«18 мая 2008 года я был избран главой Владивостока и проработал на этом посту фактически восемь лет. Эти восемь лет стали для Владивостока переломным этапом развития. Сейчас я обращаюсь ко всем жителям города, особенно к тем, кто за меня голосовал, поддерживал и поддерживает меня в этот трудный период моей жизни.

Оценку тому, каким Владивосток был и каким он стал за эти восемь лет моего руководства, горожане и гости города могут сделать сами. Но для меня являются главными два момента: в 2008 году, когда я только был избран на должность, Владимир Путин сказал, что город серый, грязный и неухоженный, а через восемь лет на саммите ВЭФ в сентябре прошлого года он отметил какой Владивосток стал красивый и привлекательный.

До 2009 года население Владивостока уменьшалось на протяжении более чем двадцати лет, а за эти восемь лет оно выросло на 30 тысяч человек. Недавно открылся 25-й по счету детский сад, построенный за этот же период, а с учетом реконструированных и возвращенных муниципалитету детских садов было создано более 11 тысяч мест для юных владивостокцев, что равнозначно 50-ти детским садам. Такие же или похожие достижения есть практически в каждой отрасли города.

Благодаря решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, город получил возможность принять саммит АТЭС в 2012 году. Во время подготовки к форуму у нас появились сразу три моста, о которых мечтали ещё с момента основания города, множество дорожных развязок, новые набережные, скверы и даже целый университет. Мы с моей командой, в свою очередь, делали всё, чтобы Владивосток был «жемчужиной Дальнего Востока» и нам в итоге это удалось, несмотря на то, что сейчас меня пытаются за это судить. Мы продолжили работу и после проведения Саммита АТЭС, в том числе в рамках тех механизмов развития, которые были созданы для нашего региона. Я благодарен жителям Владивостока за то, что в 2013 году вы повторно поддержали меня на выборах, обеспечив мне 59,45 % поддержки. Надеюсь, что оправдал ваше доверие.

К сожалению, полтора года назад, я был арестован по надуманным обвинениям, которые по-прежнему ничем не подтверждены. Всё это время мы рассказывали вам об абсурде, несправедливости и предвзятости, с которыми пришлось столкнуться. И всё это время я чувствовал вашу поддержку! Для меня не осталось сомнений в том, что вы были готовы пройти этот путь со мной до конца. Но я всегда был искренен и останусь таковым. Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент — это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей.

Принимая это решение, для меня было важно осознавать, что в Приморском крае наконец появился грамотный и ответственный руководитель, с приходом которого есть шанс на качественное развитие региона. Я лично знаком с Андреем Владимировичем Тарасенко и благодарен ему за сохранение преемственности в Администрации Владивостока и его позицию. В органах городского управления за эти теперь уже девять лет сформировалась грамотная, эффективная команда, многие члены которой, насколько мне известно, готовы продолжать трудиться на благо города.

Так сложилось, что в новейшей истории г. Владивостока все его руководители уходили с должности так или иначе со скандалами или уголовными делами. Может создаться такое ощущение, что у Владивостока такая карма – не везёт ему с градоначальниками. Однако, как бы сейчас это парадоксально не звучало, я намерен прекратить эту тенденцию. Я не только не брал у города ни копейки – моя семья пожертвовала Владивостоку почти 1 миллиард рублей. И мое отношение к городу проявлялось во всем – даже предъявленное мне абсурдное обвинение в получении взятки в виде использования личного транспорта и водителей моей семьи вместо положенного мне по должности, указывает не на мою вину, а на то, что я не тратил ни копейки бюджетных денег на эти цели.

Я ни в чем не виноват и я докажу это! Докажу, потому что это чрезвычайно важно не только для меня и моей семьи, но и для будущего города в целом, для веры горожан в честную, порядочную и работающую на благо города местную власть.

В завершение я хочу ещё раз поблагодарить всех жителей Владивостока и Приморья за поддержку и закрыть этот этап в своей жизни.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!», - написал Игорь Пушкарёв.

Отметим, что на сегодняшний день исполняющим обязанности главы Владивостока назначен Алексей Литвинов.

Фото Vl.Ru.