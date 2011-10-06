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Чиновники Приморья покаялись за потухший Вечный огонь
В четверг утром руководители Приморского края и Владивостока возложили венки к Вечному огню мемориального комплекса Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока, сообщает ИА Vladnews.
Акция не приурочена к какой-то дате, а является, по сути, актом покаяния за возникшую в приморской столице нелепую ситуацию, в которую регион втянули чиновники Министерства обороны России в лице командования ТОФ. В церемонии участвовал первый заместитель председателя российского правительства Игорь Шувалов. Он возложил цветы к мемориалу, а потом провел совещание.
Как уже сообщал VladNews, Вечный огонь погас по причине финансового долга ТОФ перед ОАО "Приморский газ".
В конфликт военных и газовиков, которые откровенно подставили местные власти, пришлось вмешаться даже Дмитрию Медведеву. Президент России поручил властям Приморья разобраться и наказать виновных в отключении Вечного огня. Только после окрика Верховного главнокомандующего уже в среду огонь был вновь зажжен.
Как сообщили в пресс-службе флота, все дело в том, что расходы на покупку газа для мемориала не предусмотрены ни в одной статье бюджета. В связи с этим в следующем году Вечный огонь планируют передать на баланс муниципалитета. Впрочем, процесс передачи комплекса городу идет уже не один год.
Напомним, что мемориальный комплекс долгие годы пребывал в заброшенном состоянии, а в 2010-м, в преддверии 65-летия Великой Победы, его взялась восстановить администрация Владивостока. Система Вечного огня была сдана в эксплуатацию почти сорок лет назад и с того времени капитально не ремонтировалась. В 2006 году в газовой системе произошла серьезная поломка. Если Вечный огонь и зажигали, то лишь на короткое время. По сути, от его «вечного» статуса уже давно осталось лишь название.
Однако комплекс принадлежит Министерству обороны, в связи с чем власти города не имели права расходовать бюджетные средства на эти цели. Тогда глава города Игорь Пушкарев принял решение начать переговоры о постановке объекта на баланс, а деньги на ремонт, опять же стараниями мэрии, были изысканы из внебюджетного источника. Все работы были завершены к 9 Мая 2010 года.
Что же касается поведения наших военных структур, то, к сожалению, в очередной раз приходится констатировать, что они уже стали самой настоящей головной болью для города. То свои запущенные и захламленные земли Минобороны не хочет отдавать под стройки саммита, то детские сады свои собирается закрывать, выкидывая несколько сотен детишек на улицу... А тут еще военное ведомство с потухшим Вечным огнем ославило Владивосток на всю страну. И самое интересное, что никто для Минобороны в Приморье не указ. Если что и заставляет крутиться скрипучие шестерни заржавевшей в конец военной машины, так только окрики президента или премьера.
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