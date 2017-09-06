Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Встречи Южной и Северной Корей во Владивостоке не будет
Делегация Южной Кореи не планирует встречаться на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке с представителями Северной Кореи, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом заявил на полях форума заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Южной Кореи КИМ Дон Ен.
«Я не знаю ничего об этом, мы не планируем встреч», - сказал представитель Южной Кореи.
Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд БРАУН также объявил, что не планирует встречаться с представителями делегации КНДР на Владивостоке.
«Я приехал сюда, чтобы участвовать в экономическом форуме»,- сказал он журналистам.
Досье "Золотого Рога"
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен ЫНОМ. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября
- Владимир Путин вручил зеленую папку губернатору Приморья
- Министру, прибывшему на ВЭФ, потребовалась помощь приморских врачей
- Встречи Южной и Северной Корей во Владивостоке не будет
- Путин уже во Владивостоке
- Премьер-министр Японии во Владивостоке призвал Россию поставить точку в территориальном споре
- Президент Республики Корея сегодня вечером прилетит во Владивосток
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний