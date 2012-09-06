Россия на саммите АТЭС получила 35 предложений о формировании зон свободной торговли

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. Россия уже получила 35 предложений от различных стран по формированию зон свободной торговли, в том числе с Китаем, сообщил министр экономического развития РФ Андрей БЕЛОУСОВ на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел и министров торговли стран АТЭС на острове Русском.

Министр также сообщил, что в среду было подписано соглашение между ЕЭП и министерством торговли Вьетнама о готовности к началу переговоров по формированию зоны свободной торговли между Таможенным союзом и этой страной. "Вопрос формирования зоны свободной торговли, хочу это подчеркнуть, уже не прерогатива России, это прерогатива трех стран (входящих в Таможенный союз - Россия, Белоруссия и Казахстан. - Прим. авт.)", - сказал Андрей Белоусов.

По его словам, министры стран АТЭС согласовали список из 54 так называемых экологических товаров, импортные пошлины на которые будут снижены до 5% и менее к 2015 году.

"Прорывным результатом является формирование так называемого списка экологических товаров. Речь идет о товарах, которые существенно связаны с охраной окружающей среды, с оценкой природных рисков, с контролем качества воды и воздуха, которые по сути дела помещаются в зону беспошлинной торговли", - сказал он.

По его словам, в случае если этот список будет одобрен лидерами стран АТЭС, то все страны берут на себя обязательства снизить к 2015 году импортные пошлины на эти товары.

Он отметил, что в рамках ВТО такая задача была поставлена еще в 2011 году, но до сих пор члены ВТО по этому списку так и не договорились. "А за год председательства России в АТЭС удалось сформировать такой список, и в нем сейчас 54 позиции", - отметил министр.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».