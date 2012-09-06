Генконсул Р. Корея во Владивостоке: Я уверен, что саммит пройдет успешно

В преддверии саммита АТЭС во Владивостоке на вопросы «ЗР» ответил Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин Ли Ян Гу.

- Господин Генеральный консул, как Вы оцениваете готовность Владивостока к приему столь масштабного мероприятия, как саммит АТЭС?

- С уверенностью можно сказать, что Владивосток готов к приему гостей саммита АТЭС-2012, ведь проделана огромная работа, и результаты позволяют не сомневаться в успехе проведения. Например, что касается инфраструктуры - сданы в эксплуатацию и открыты для движения транспорта дороги и мосты.

Если говорить о самих мероприятиях, то корейская сторона высоко оценивает готовность российской стороны. В начале августа Владивосток посетила корейская облетная группа, которую тепло и гостеприимно встретили, а также оперативно предоставили ей всю необходимую информацию. Конечно же, еще есть моменты, над которыми необходимо поработать, но я уверен, что руководство справится с поставленной задачей и успеет завершить все вовремя. Учитывая эти факторы, можно утверждать, что саммит АТЭС пройдет успешно.

- Как Вы считаете, в связи с проведением саммита, повысился ли интерес у корейского бизнеса к нашему региону? Есть ли конкретные примеры компаний, которые сегодня хотят инвестировать сюда средства?

- Мы ожидаем, что ряд важнейших встреч на высоком уровне, несомненно, поспособствует повышению интереса корейского бизнеса к вашему региону. В рамках саммита ATЭС-2012 состоится Деловой саммит, в котором примут участие представители Правительства, министры, президенты ряда крупных корейских компаний и представители ведущих средств массовой информации Республики Корея. Учитывая визит столь высоких гостей, интерес будет только расти.

Компания Hyundai Heavy Industries уже инвестирует в Дальневосточный регион. В городе Артем Приморского края идет строительство завода Hyundai по производству электротехнического оборудования КРУЭ (комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией). В последнее время популярна реализация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Например, в августе 2012 г. во Владивостоке, совместно с краевым клиническим Центром охраны материнства и детства, состоялось открытие Международного диагностического центра «Мёнджи» Республики Корея.

- Какие сферы приложения инвестиций на Дальнем Востоке России интересуют корейский бизнес прежде всего?

- В связи с отсутствием в Республики Корея собственных месторождений и природных ресурсов, в том числе и энергетического сырья, Республика Корея является импортером энергоресурсов, но корейский бизнес хочет активно принимать участие и вкладывать инвестиции в переработку нефте и газохимии. Также нас интересует участие в проектах логистики, сельского и рыбного хозяйства, судостроения. В настоящее время популярными становятся проекты в области развития Hi-tech технологий и здравоохранения.

- Каковы, на Ваш взгляд, главные помехи развития российско-корейских деловых отношений в целом, и что мешает корейским бизнесменам развивать бизнес на Дальнем Востоке нашей страны в частности?

- У Республики Корея и России существует разная законодательная и структурная база для ведения бизнеса, что препятствует привлечению иностранных инвестиций. Российская сторона предпринимает меры для создания благоприятной обстановки, но необходимо, чтобы условия соответствовали международным стандартам. Мы видим, что на региональном и федеральном уровне принимаются конкретные меры для улучшения инвестиционного климата.

Одна из главных причин, препятствующих развитию бизнеса – недостаточное развитие инфраструктуры портов и дорог. Например, в портах отсутствует достаточное количество складов, в связи с чем, увеличиваются расходы и попусту тратится время. Также не менее важна открытость и доступность информации о надежных российских компаниях, с которыми корейские бизнесмены могут развивать сотрудничество и партнерские отношения.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».