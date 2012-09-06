Владивосток-2012: Саммит к нам приходит

Во Владивостоке происходит событие, к которому город и весь край готовились несколько лет - в кампусе Дальневосточного федерального университета на Русском острове идут заключительные мероприятия года председательства России в АТЭС. 4 сентября открылось заседание Делового консультативного совета, в рамках которого прошла встреча министров иностранных дел и министров торговли (5-6 сентября). Деловой саммит АТЭС (7-8 сентября) и, наконец, встреча 21 главы государств и правительств экономик АТЭС (8-9 сентября).

Первым мероприятием Недели саммита стало заседание старших должностных лиц АТЭС. Открыли его и заместитель главы МИД РФ Игорь MОРГУНОВ и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, являющийся членом официальной делегации Российской Федерации руководитель нашего региона будет присутствовать на всех мероприятиях с участием президента РФ Владимира ПУТИНА, включая двусторонние встречи с главами стран-участниц АТЭС. Кроме того, Владимир Миклушевский выступит с докладом на круглом столе «Инвестируйте в Россию».

Приморье намерено по максимуму использовать факт проведения во Владивостоке саммита АТЭС, чтобы показать привлекательность региона – близость портов, возможности интеграции экономики и образования, развития туристических и культурных связей. По мнению губернатора, гости саммита, высшие должностные лица, журналисты, приморцы - все должны погрузиться в атмосферу гостеприимства. От этого будет зависеть мнение о крае, дальнейшее развитие и инвестиции.

Приморье на саммите АТЭС будет представлять делегация из 70 человек. Край представит 32 инвестиционных проекта, ориентированных на социально-экономическое развитие региона. Под презентацию проектов приморским предпринимателям выделено одно из помещений ДВФУ, которое декорировано под идущий вперед корабль.

Итак, компания ОАО «Наш дом Приморье» представит проект по созданию интегрированной курортной зоны «Приморье». ОАО «Соллерс-Дальний Восток» - проект по созданию индустриального автомобильного кластера на Дальнем Востоке. ЗАО «Александр Хаус» - сразу три инвестпроекта; они посвящены строительству «Большого Владивостока», созданию международного перегрузочного комплекса «Троица», а также созданию технопарка в этой бухте. ООО УК «Беркут» планирует представить два проекта по строительству специализированного угольного комплекса и зернового контейнерного перегрузочного комплекса в бухте Славянка. Развитию сельского хозяйства в Приморском крае посвящены проекты группы компаний «Зеленые листья» и ОАО «Объединенная зерновая компания». Они предусматривают строительство инновационного агрокомплекса «Зелёные листья» и зернового перегрузочного терминала в бухте Троица. Инвестиционный проект «Строительство спортивно-технического комплекса «Приморское Кольцо» представит ЗАО «Технохолдинг Сумотори».

ООО «ДАЛТА-Восток-1» ознакомит участников Делового саммита АТЭС с тремя проектами по развитию жилищного и дорожного строительства. Это строительство нового района «Солнечная Долина», участков автомобильных дорог в направлении Владивосток-Находка и «Международный аэропорт - интегрированная развлекательная зона «Приморье». Проект по модернизации интермодального «Терминала Астафьева» (перевалка сыпучих грузов) представит группа компаний «Аква-Ресурсы». Филиал ОАО «Газпромбанк» во Владивостоке ознакомит участников саммита с проектом по строительству завода по сжижению природного газа. ОАО «ААК «ПРОГРЕСС» имени Сазыкина представит проект, предусматривающий коммерческое использование вертолетов КА-62 для офшорных и других видов грузопассажирских перевозок. Проект по строительству судостроительного комплекса «Звезда» презентует ОАО «ДЦСС». Проекты компаний ОАО «Роснефть», ОАО «РАО ЭС Востока» и ЗАО «Национальная Химическая Группа» предусматривают строительство нефтехимического комплекса, газохимического завода и Уссурийской и Восточной ТЭЦ.

По словам Владимира Миклушевского, перечисленное есть наиболее важные для Приморского края инвестиционные проекты. К тому же Владивосток - это далеко не весь Приморский край, поэтому развитию других территорий субъекта федерации в этих планах отдается не меньше внимания. «Говоря о сельском хозяйстве, мы имеем в виду центральные части Приморья. Говоря о лесопереработках - север Приморья. Если речь идет о заводе сжиженного газа - юг края. Нефтегазохимия - это все, что ближе к Находке», - поясняет губернатор.

Сейчас в крае идут дискуссии о том, как после нескольких лет федеральных инвестиций Приморье будет жить без них, не «просядет» ли региональная экономика. «Край продолжит создавать новые промышленные кластеры– нефте- и газохимию, производство сжиженного природного газа. Уже ведется предпроектная проработка конкретных проектов. Интерес к ним проявляют иностранные инвесторы, - уверен Владимир Миклушевский. - Основу под это заложили федеральные компании, инвестировав строительство нефте- и газопроводов на территории Приморья, а также порта в Козьмино».

В этом же ряду можно назвать строительство мощного нефтехимического комплекса, которое ведет Восточная нефтехимическая компания. На заводе «Звезда» в Большом Камне возводится одна из самых крупных в стране верфей. Уже этой осенью начинается монтаж первых станков в цехе корпусообрабатывающих производств.

Успешно работает ОАО «Соллерс-Дальний Восток». И вот уже в дни саммита АТЭС Sollers и Mazda запустили СП по производству автомобилей. Край в последние годы видит свое будущее и в развитии туризма. «Более того, концепция развития Владивостока до 2020 года напрямую связана с развитием туристического кластера. Мы рассчитываем, что создание игорной зоны «Приморье» привлечет, прежде всего, туристов из Китая», - считает Владимир Миклушевский.

Сейчас в крае разрабатывается концепция программы социально-экономического развития Приморья на период с 2013 по 2017 годы, осенью она будет утверждена.

«Я считаю важным, что приоритеты будущего развития не сочиняются в чиновничьих кабинетах, а широко обсуждаются активными слоями общества. Над нею трудятся университетское сообщество во главе с ДВО РАН, ведущие экономисты и эксперты, а проводимые дискуссии – часть работы над ее созданием», - говорит губернатор.

Россия готова к масштабным преобразованиям, а без привлечения ресурсного потенциала Дальнего Востока и Приморья, в частности, задача не будет полной. В этом вопросе мы рассчитываем на сотрудничество с нашими партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для нас очень важно показать, что мы открыты, что у нас поменялись правила игры, что у нас есть диалог общества и власти, что мы готовы для всех инвесторов создавать единые правила, и эти правила будут работать долго и не будут меняться.

Подготовили Ольга ЖУРМАН, Ирина ДРОБЫШЕВА, «Золотой Рог».