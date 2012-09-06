Саммит АТЭС во Владивостоке ...Мы думали - авантюра

Саммит АТЭС-2012 - двадцать четвёртая ежегодная встреча лидеров государств АТЭС, которая пройдет во Владивостоке на острове Русском в первой декаде сентября 2012 года. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) - форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. Цель АТЭС - повышение экономического роста и процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества.

Это первый саммит АТЭС, проводимый в России. Кому принадлежит идея организовать его именно во Владивостоке? У истории на этот вопрос несколько ответов.

Импровизация была хорошо подготовлена

Сами приморцы впервые услышали о том, что Владивосток может принять 21 главу государств, из уст экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА. В 2006 году он участвовал в работе саммита АТЭС во Вьетнаме в составе российской делегации. Вернувшись, рассказал на пресс-конференции, что, поскольку в 2012 году саммит организации пройдет в России, Владимир Владимирович (ПУТИН, президент РФ на втором сроке – «ЗР») сказал: «Почему бы нам на Дальнем Востоке саммит не провести?» Я предложил Владивосток.

По другой версии, идея проведения во Владивостоке официальной встречи глав государств-членов АТЭС впервые была публично озвучена губернатором Дарькиным в ходе 13-го саммита АТЭС, проходившего в ноябре 2005 года в Пусане. Тогда же он озвучил ее перед президентом Путиным.

Как пишет «Коммерсант», у приморских чиновников есть своя версия того, как появилась идея провести саммит во Владивостоке. В 2007 году тогдашний губернатор региона Сергей Дарькин попросил у правительства РФ финансовую помощь. В Приморском крае были изношены практически все очистные сооружения, стоки сбрасывались напрямую в Японское море. Владимир Путин, говорят, согласившись, предложил провести во Владивостоке встречу глав государств-участников АТЭС, а подготовку к ней использовать для решения инфраструктурных проблем края. Ну, это, видимо, исключительно из Москвы кажется, что саммит дан Владивостоку «на бедность»…

По мнению профессора ДВФУ, доктора наук, в прошлом главы Центра стратегических разработок Михаила ТЕРСКОГО, идея появилась гораздо раньше. Провести саммит власти Приморья задумали после седьмого инвестиционного симпозиума АТЭС, который состоялся во Владивостоке 4-7 сентября 2002 года. Именно к тому событию в краевом центре реконструировали морской вокзал, Корабельную набережную, и именно тогда тротуары стали выкладывать брусчаткой. И пусть тогда инвестиций в край привлечь не удалось, но все-таки город увидели 700 представителей 15 стран-участниц АТЭС.

Тихоокеанский центр стратегических разработок при команде губернатора тоже был создан в 2002 году и, по воспоминаниям Михаила Терского, сразу же получил задачу создать концепцию саммита. И уже с этой готовой в 2005 году концепцией Сергей Дарькин «кинул» идею президенту в Пусане.

Если принять такой ход событий, значит, прежде чем в 2006 году на саммите АТЭС в Ханое российская делегация заявила о готовности провести саммит в 2012 году в РФ, уже пару лет как идея все-таки гуляла в правительственных кругах. Кстати, одна из стран АТЭС отказалась от проведения мероприятия у себя в 2012 году, вот Россия и вышла вперед очереди, получается, с уже обдуманным предложением.

Что касается непосредственно острова Русского, то он как площадка для международных встреч и исключительно в поисках инвесторов его развития был впервые представлен в Таиланде в 2003 году на инвестиционной ярмарке. Сам саммит тоже думали, где проводить. Как варианты рассматривались бухты Лазурная и Патрокл.

Конкуренты потерпели фиаско

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Андрей ДЕНИСОВ заявил на саммите в Ханое: «Мы уведомили партнеров о нашем желании и готовности взять на себя председательство в АТЭС в 2012 году». Заместитель начальника отдела АТЭС и АСЕАН Минэкономразвития РФ Владимир ФРОЛОВ тогда же обнадежил: «Предложение провести саммит во Владивостоке было с интересом встречено нашими коллегами по АТЭС». Тогда же министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ заявил, что Россия - одна из двух-трёх стран-членов АТЭС, которая ни разу не была председателем: «Поэтому в этом смысле наша заявка вполне логична».

Завистников у Владивостока было много, тем более им было, чем крыть: город далеко (от Москвы, конечно), встречать глав государств негде, зала для проведения встречи тоже нет, а уж выглядит город…

Ряду правительственных чиновников был милее Санкт-Петербург (да, самый азиатский город!), там к тому времени уже был реконструирован Константиновский дворец. Губернатор Красноярского края ХЛОПОНИН сильно предлагал Красноярск (тоже очень близок к Тихоокеанскому региону). В ту пору глава Хабаровского края Виктор ИШАЕВ хлопотал о Хабаровске, который выглядел пять-шесть лет назад куда краше Владивостока и имел славу одного из комфортных годов России, победив в каком-то конкурсе.

Как представляется, после таких аргументов у президента РФ были сомнения, подходящее ли Владивосток место для международной встречи? Все окончательно решилось в 2007 году, когда Владимир Путин провел совещание в Доме переговоров во Владивостоке. Именно тогда он, возможно, не без сомнений, назвал Владивосток «наиболее приемлемым вариантом».

- Будет здесь саммит АТЭС или нет, нам, если мы хотим развивать Дальний Восток, Владивосток и Приморский край, одними разговорами не обойтись... В любом случае вложенные средства не пропадут. Вопрос только в том, куда вкладывать, как вкладывать и что потом мы будем иметь от этих вложений, что государство будет иметь и что - люди, которые здесь живут, - сказал президент.

По мнению Михаила Терского, свою огромную роль сыграли лоббистские усилия приморского экс-губернатора просто потому, что он был аргументированнее остальных. «Наше стратегическое видение оказалось более понятным, чем у соперников», - считает профессор.

Саммит будет здесь

Официально саммит АТЭС в 2012 году за Россией застолбили на саммите в Сиднее. А Россия определила место проведения встречи - Владивосток.

Досье "ЗР"

К этому времени о предстоящих стройках к саммиту во Владивостоке говорили все. Главным, что будоражило воображение – обещанные мосты. Осенью 2007 года в прямом телеэфире жительница острова Русского Ольга САТИНКО передала Путину привет. Ее вопрос был о «синдроме оторванности» всей части России, лежащей восточнее Урала. При этом она отметила, что если «Владивосток оторван от России, то остров Русский оторван от Владивостока». Она пожаловалась на проблемы с паромом, от которого зависят жители острова. В конце спросила, состоится ли в связи со всем этим саммит на острове Русский. Путин согласился с ней, что оторванность - большая проблема. Заверил женщину, что «мы не допустим, чтобы ситуация там деградировала и дальше». Именно в ходе этого разговора Владимир Путин впервые сказал, что саммит АТЭС будет проходить на острове Русском, и «к нему будут построены один или даже два моста».

15 января 2008 года президент России утвердил «Схему размещения и архитектурно-градостроительную концепцию объектов делового центра саммита АТЭС-2012» на острове Русский, выбрав тем самым окончательно место его проведения и самый затратный для государства вариант. Однако цель создания во Владивостоке принципиально новой инфраструктуры для будущего развития региона отвечает стратегическим интересам России, а не только тактическим соображениям, где саммит проводить.

- При принятии решения о проведении саммита во Владивостоке ключевым интересом был не сам саммит АТЭС, а то, что появилась стратегическая идея – превратить Владивосток в центр международного сотрудничества АТР, - говорит профессор Высшей школы экономики и менеджмента ДВФУ Михаил Терский.

Для кураторства строек саммита, (точнее, денежных потоков) была создана специальная дирекция, начинавшаяся как дирекция Росстроя, позже переименованная в Дирекцию минрегиона России - официальный Единый государственный заказчик по реализации подпрограммы по развитию Владивостока. По мнению тогдашнего министра Минэкономразвития России Германа ГРЕФА, «коррупционные скандалы портят имидж Владивостока», и потому целевые финансовые потоки пошли в обход краевой администрации, через дирекцию.

За пять лет строек находящееся во Владивостоке дирекция сменила пять начальников, ею поочередно руководили Николай АШЛАПОВ, Александр ДЯТЧИН, Виктор ПРИМАЧУК, Евгений РОГОЗА, сейчас учреждение возглавляет Олег БУКАЛОВ.

Подготовка обошлась в 660 млрд рублей

Эта цифра названа первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ. Побывавший в 2007 году во Владивостоке на Тихоокеанском экономическом конгрессе в те годы министр финансов Алексей КУДРИН заявил: «Я приехал с деньгами, большими...». По его словам, из федерального бюджета на развитие региона будет направлено 427 млрд рублей.

Мы уже забыли, но на том конгрессе не только министр Кудрин, но заместитель председателя Совета Федерации Светлана ОРЛОВА обещали, что «форум АТЭС 2012 года будет прекрасным поводом подготовить Владивосток к проведению летних олимпийских игр 2020 года»! В свете модного нынче вопроса о том, есть ли жизнь после саммита, вспомнить ей это, что ли…

Громкий звонок по поводу секвестирования расходов на подготовку к саммиту прозвенел во Владивостоке весной 2009 года после экономического кризиса 2008 года. Тогда «газета «Ведомости» со ссылкой на чиновника министерства финансов РФ сообщала: «Из-за кризиса запланированные расходы неподъемны». Таким образом, приморские скептики, изначально заявлявшие о нереалистичности глобальных планов, могут оказаться правы». Решение о сокращении затрат должен был принять первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ.

Минфин предлагал исключить застройку острова Русского из проекта. Был вариант перенести сам саммит в Санкт-Петербург, и этот вариант даже обсуждался на правительственной комиссии у Шувалова. Владивосток во многом спас тот факт, что главам государств АТЭС уже были разосланы приглашения.

В итоге все закончилось рекомендацией о пятнадцати процентной оптимизации затрат на стройматериалы и сопутствующие услуги. На сколько рекомендация выполнена, неизвестно.

Еще одни тревожные минуты город пережил летом прошлого года, когда неожиданно проверить ход подготовки к саммиту во Владивосток прибыл Дмитрий МЕДВЕДЕВ, тогда президент РФ. Он дважды переспросил строителей моста на остров Русский, успеют ли они к сроку. И разразился критикой в адрес Министерства обороны, которое не торопится отдавать земли, необходимые для объектов саммита. «В пределах города куда ни плюнь - земли Минобороны, - цитировал «Коммерсант» Медведева. - И сами ничего не делают, и другим не дают. Всех, кого за руку поймаем на попытке продать земли, - всех привлечем к уголовной ответственности, сидеть будут. С этим бардаком надо кончать!».

«Саммит АТЭС откроется 1 сентября 2012 года. И эту дату перенести нельзя», - сказал тогда Дмитрий Медведев, а в самом Владивостоке стала крылатой фраза неизвестного чиновника: «Даже если атакуют террористы или высадятся марсиане, мы все равно проведем этот саммит именно во Владивостоке. Поставим шатры - и проведем. Потому что для России это - геополитическая задача».

Вот и шатры ставить не приходится, и мосты простроены, и марсиане не высадились… Остался финальный аккорд – самый ответственный.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, "Золотой Рог".