Виктор Горчаков: АТЭС – это трамплин для развития региона

В сентябре я приглашен докладчиком в г. Такома (город на северо-западе США, штат Вашингтон, в 51 км к юго-востоку от Сиэтла — прим. «ЗР») на 17-е заседание Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП). На этих ежегодных встречах наши партнеры из США оценивают инвестиционный потенциал российских регионов.

Ровно четыре года назад я выступал на заседании РАТОП, где рассказывал о стратегии социально-экономического развития Приморья на ближайшую перспективу и о тех проектах, которые Россия планировала реализовывать на территории края в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Скажу честно, американские коллеги отнеслись к тому моему выступлению достаточно скептически. Может, потому что это было «несчастливое» 13-е заседание, а может, их смутила масштабность представленных нами проектов. Но прошло четыре года, и нам есть о чем рассказать и что показать нашим американским партнерам.

Собственно, мой доклад на заседании РАТОП и будет посвящен тому, с чем Приморский край подошел к саммиту АТЭС. По разным шкалам можно оценивать то, с чем мы подошли к саммиту. Есть формально-бухгалтерский подход. Он заключается в том, что правительство РФ и российский бизнес вложили огромные деньги в развитие Приморского края. Цифра эта звучит постоянно – 600 с лишним млрд рублей. Я считаю, что более корректно эту сумму препарировать, и тогда станет видно, что на подготовку собственно к АТЭС со строительством университета, мостов, дорог и прочих инфраструктурных объектов во Владивостоке было потрачено 200 с чем-то млрд. А остальная, причем основная, сумма пошла на развитие экономики Приморского края. Это очень важно! Задача наша заключается в том, чтобы эти вложения подкрепить дальнейшей работой и эффективно их использовать.

Другой аспект заключается в том, что жители Приморского края стали лучше понимать, насколько руководство страны озабочено проблемами развития Дальнего Востока.

Ну и наконец, еще один аспект – это привлечение внимания наших соседей к тому, что жизнь здесь, у нас, активизировалась, что с нами можно взаимодействовать и работать. Мы действительно всерьез озабочены проблемами инвестиционного климата, и те отрицательные уроки 90-х годов, когда мы небрежно обошлись с теми, кто к нам рискнул прийти, нами учтены — как центральным правительством, так и органами власти на уровне субъектов.

Все это означает, что мы серьезно намерены и в дальнейшем развивать отношения с нашими соседями. Мы получили определенные уроки в бизнесе. Наши предприниматели в большинстве своем сейчас отличаются от начальной откровенно жульнической волны бизнеса. Они более образованные, более ответственные.

Нормативная база РФ за последние годы сформирована с учетом мирового опыта. Другое дело, что правоприменительная практика пока, к сожалению, отстает. И нам еще надо научиться соблюдать и уважать собственные законы.

Чего мы ждем от саммита? Нормальных, положительных, спокойных решений. Не ждем никаких революций и открытий. Они в мировой практике в течение одного дня не рождаются. Они формируются на протяжении ряда лет путем переговоров руководителей государств и бизнесменов.

Но если мы сумеем договориться по вопросам логистики, по вопросам повышения эффективности использования действующих транспортных схем, того же Транссиба, взаимодействия портовых структур в районе Тихого океана, повышения надежности по доставке товаров, по снятию таможенных режимов и так далее, то будем считать, что эта встреча достигла своих целей.

Один из аспектов, который будет обсуждаться, для нас очень интересен – это вопрос вхождения в инновационную среду, проблема обменами инновационными подходами между разными странами. И те усилия, которые предпринимаются сейчас на уровне правительства и края, на уровне развития Федерального университета на площадке Приморского края совместно с институтами ДВО РАН дает основания думать, что эта встреча будет небесполезной.

Ближайшая задача, которую нам придется решать сразу после саммита - необходимость приспособить сформированную инфраструктуру для нужд жителей Владивостока. Мы получаем много писем и жалоб на то, что какие-то моменты не учтены, и люди хотели бы большего комфорта от построенных объектов. Это нормальная постановка вопроса. Не мгновенно, но это будет сделано. Администрация края разрабатывает программу социально-экономического развития на ближайшие пять лет, в основу которой положены предложения наших муниципальных органов власти. Они формируют основные идеи и подходы.

Но здесь должен быть реализм. Хотеть можно много, но надо исходить из возможностей территории (природные ресурсы, высокопрофессиональные кадры и т.д.), которые необходимы для реализации той или иной идеи. Кстати, программа называется «Программа гармоничного развития Приморского края». Край предлагается представить в виде трех больших анклавов, исходя из географии, природных ресурсов и уровня экономического развития с тем, чтобы в рамках этих анклавов можно было выстраивать какие-то схемы взаимодействия между частями Приморского края. Что касается меня, то в будущее Приморского края я смотрю с оптимизмом.

Виктор ГОРЧАКОВ, председатель Законодательного Собрания Приморского края.

«Золотой Рог».