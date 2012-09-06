Россияне, вполне возможно, смогут ездить в Южную Корею без визы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ZRPRESS. Россия готова обсуждать вопрос об отмене виз с подавляющим большинством стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил 5 сентября на пресс-конференции на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел и торговли АТЭС министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ.

"Республика Корея предложила обсудить проект соглашения об отказе от визовых требований при краткосрочных поездках наших граждан. Мы готовы к таким переговорам фактически с любым государством АТР", - сказал он.

Министр также заявил, что в рамках АТЭС уже введен упрощенный режим пересечения границ для бизнесменов.

Сергей Лавров также сообщил, что экономическое и социальное развитие Сибири и Дальнего Востока является одной из главных задач российского правительства.

Неделя саммита АТЭС-2012 началась 2 сентября во Владивостоке. В городе пройдет серия крупных международных форумов, кульминацией которых станет встреча глав государств и правительств Азиатско-Тихоокеанского региона 8-9 сентября.

"В наших интересах использовать уникальное географическое, геополитическое, геоэкономическое положение России максимально, тем более что экономический и социальный подъем Сибири и Дальнего Востока - в приоритетах российского государства", - сказал он.

В то же время министр отметил, что не идет речь о переориентации российской экономики на восток, потому что Россия "волею судеб, географии и истории уже ориентированы и на запад, и на восток, и на юг и на север".

"Не идет речи о том, чтобы мы делали все это, забыв обо всем остальном, что происходит у нас в отношениях с нашими европейскими и южноазиатскими партнерами. Мы хотим органично развиваться и использовать все свои сравнительные преимущества", - добавил он.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».