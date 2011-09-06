Конгресс рыбаков расставит точки над i

Впервые 9 лет назад по инициативе приморского губернатора прошел Международный конгресс рыбаков. С тех пор он не меняет свою владивостокскую прописку, тем не менее всякий раз раздвигает международные границы за счет своих участников. Вот и этот конгресс вызвал повышенный интерес иностранных компаний, связанных с рыбным бизнесом. Но главная его миссия - помочь российским рыбакам скорректировать стратегические направления развития отрасли.

В нынешнем году организаторы Конгресса - администрация Приморского края, Федеральная комиссия по рыболовству, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциация добытчиков минтая - вынесли на повестку дня актуальнейшие проблемы рыбной отрасли: закон об аквакультуре, ответственный подход к рыболовству, влияние рынка.

От инноваций к модернизации

Основная тема стартовавшего VI Международного конгресса рыбаков - «Модернизация рыболовства, ее цели, условия и движущие силы» - исходит из предыдущих обсуждений наиболее значимых рыбацких проблем на предыдущих конгрессах. По мнению организаторов конгресса, модернизация отрасли - самая что ни на есть актуальная тема. Она подразумевает под собой не только обновление рыбопромыслового флота, но и очень широкий круг вопросов: совершенствование орудий лова, технологий переработки водных биоресурсов, модернизацию управления отраслью.

Напомним, что в прошлом году на конгрессе обсуждались инновации в рыбном бизнесе и продовольственная безопасность страны. По мнению губернатора Приморского края Сергей ДАРЬКИНА, в последние 20 лет рыбный бизнес отвык работать на опережение. «В рыбной отрасли России практически отсутствуют собственные инновации. При этом недостаточно учитывается зарубежный опыт и технологии. Сегодня российская рыбная отрасль, являясь активным участником мирового рынка рыбопродукции, не формирует его, а подстраивается под его условия. Для достижения максимальных показателей производительности и увеличения добавленной стоимости в рыболовстве, марикультуре и береговой переработке требуются большие инвестиции и сроки их окупаемости. Поэтому иностранный инвестор с более заметным энтузиазмом вкладывает средства в обеспечение текущих расходов на получение дешевого сырья, чем в обновление и капитализацию рыболовства в России. В этой ситуации надеяться на повышение инвестиционной активности и обновление основных мощностей не приходится», - поставил проблему год назад в своем докладе Сергей Дарькин.

Эксперты рыбной отрасли считают, что главный критерий состояния рыбохозяйственного комплекса страны - это показатели вылова. В советские времена страна занимала лидирующую позицию в мире, в год добывалось 11,5 млн тонн рыбы. Кроме того, значительная доля поступала на отечественный рынок. Сегодня этот показатель составляет 3,7 млн тонн из них около 2,5 млн тонн поставляется на внутренний рынок РФ, остальная рыба в необработанном виде идет на экспорт. Но ожидается, что уже через несколько лет российский вылов достигнет показателей в 4, 5 млн тонн.

Так, в первом полугодии предприятия Приморского края добыли 479,9 тыс. тонн водных биоресурсов, или 109,5% к уровню прошлого года. Вылов и производство пищевой рыбопродукции растут, но финансовый результат не становится лучше. По словам вице-губернатора Приморского края Игоря УЛЕЙСКОГО, оборот рыбохозяйственных организаций региона за первые шесть месяцев 2011 года составил 13 млрд 273 млн рублей - почти 120% к уровню 2010 года. За период с января по июнь включительно предприятия выпустили 360 тыс. тонн пищевой рыбопродукции, или 120% к уровню прошлого года. В то же время в действующих ценах этот показатель снизился на 1% и составил 12 млрд 728 млн рублей.

«Мы не стали хуже работать, мы вылавливаем достаточно много рыбы, выпускаем достаточно много продукции. Но вот прибыль наша снижается, затраты растут», - объясняет необходимость такой повестки дня конгресса Игорь Улейский. Где сдерживающий фактор? Цена на мировом рынке на рыбу не так быстро растет, как мы бы хотели? - на эти вопросы и будут искать ответы российские рыбаки, считает вице-губернатор, объясняя необходимость обсуждения модернизации рыболовства на площадке Международного конгресса. «Эта тема, безусловно, актуальна для рыбацкого сообщества. В понятие слова «модернизация» мы вкладываем, не только совершенствование орудий лова, судов, а также изменение самой системы, менеджмента и людей, которые работают в данной сфере».

Цели модернизации, ее условия и движущие силы помогут всесторонне раскрыть тематические круглые столы, организованные в рамках форума.

Конгресс совершенствует управление отраслью

Собственно говоря, и сам рыбацкий конгресс стал своеобразной модернизацией системы управления рыбной отраслью страны. Причем тезисы рыбного бизнеса, отраженные в резолюции конгресса в предыдущие годы, частично трансформируются в законодательные акты и конкретные решения правительства. Однако возможно, что пока рыбаки все же не успевают быстро реагировать на тенденции в мировом рыбном бизнесе. Но главное, что в последние годы изменился государственный подход - результат шестилетней работы конгресса рыбаков очевиден - до 70% инициатив рыбаков, выработанных в ходе конгресса, учитывается при принятии отраслевых законов.

Именно конгресс в свое время заставил правительство прислушаться к рыбакам и принять одно из ключевых для развития рыбопромышленной отрасли решение - закрепление за пользователями биоресурсов квот на десять лет и введение обязательного декларирования рыбопродукции на российском берегу. По словом главы Росрыболовства Андрея КРАЙНЕГО, это позволило предприятиям наконец-то планировать свою производственную деятельность на много лет вперед и подтолкнуло их к выстраиванию цивилизованного, прозрачного бизнеса.

Так, рыбная отрасль вернула ведущую роль в социально-экономическом развитии дальневосточных территорий. Приморский край - тому яркое подтверждение.

Или пример с лозунгом «Вся рыба - на берег». Не реально, не возможно - дружно вторили рыбаки, однако инициативу правительства обсудили, внесли свои коррективы и… Накануне Шестого конгресса на заседании штаба лососевой путины были озвучены очень интересные цифры: в этом году на 19% у нас увеличились поставки рыбы именно на российскую территорию - это очень большая цифра.

Иными словами, Конгресс позволяет совместить стратегические задачи рыбной отрасли России и Дальнего Востока и условия хозяйствования, позволяющие каждому добывающему или перерабатывающему предприятию достичь своих «личных» успехов в производственной деятельности.

Сегодня уже очевидно для всех - ситуация на рынке является определяющей для развития рыболовства. И задача стоит уже иная - вести экономически эффективный промысел, причем как можно дольше, с расчетом на будущие поколения, и в то же время эта деятельность должна приносить отдачу сегодня и насыщать наш внутренний рынок рыбопродукцией. А куда, в каком виде и объемах везти рыбу - все это определяется рынком, - отмечают представители Росрыболовства.

Первыми в России

В прошлом году на рыбной площадке администрация Приморского края представила рыбному сообществу России интересный проект, направленный на развитие береговой переработки в прибрежных регионах. Впервые в России, субъектом Федерации разработана программа государственной поддержки берегового рыбоперерабатывающего комплекса. И трудно не согласиться с губернатором Приморья Сергеем Дарькиным, что «в 2010 году нами приняты беспрецедентные меры поддержки рыбохозяйственного комплекса. Разработана и принята краевая долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки на 2010-2013 годы».

Краевая программа предусматривает субсидирование части расходов, понесенных предприятиями при производстве рыбопродукции и уплате процентов по кредитам российских кредитных организаций на модернизацию рыбоперерабатывающих производств и приобретение рыбоперерабатывающего технологического оборудования. Общий объем финансирования из краевого бюджета в рамках программы составит 689 млн рублей. Выделение субсидий предусмотрено по нескольким направлениям.

«Реализация программы позволит осуществить модернизацию береговых рыбоперерабатывающих предприятий. Объем выпуска готовой рыбной продукции увеличится в несколько раз, как в физическом, так и в стоимостном выражении. По нашим расчетам, количество рабочих мест возрастет, существенно повысится и заработная плата. А реализация готовой продукции увеличит доходность предприятий и, соответственно, рост налогооблагаемой базы и отчислений в бюджет», - считает губернатор.

Ожидается, что к 2013 году объем производства рыбопродукции береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями края увеличится в 2,6 раза к уровню 2009 года. При этом численность работающих увеличится на 27%, заработная плата возрастет в 2,2 раза, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней - в 2,2 раза. Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составляет 689 млн рублей. В 2011 году выделено 189 млн рублей. Большая часть средств - 185 млн рублей - приходится на субсидирование части затрат по производству продукции. Еще 4 млн рублей предусмотрено на возмещение расходов по кредитам, взятым на приобретение технологического оборудования и модернизацию производств.

Сегодня можно говорить что программа уже заработала. Заявки на участие в краевой долгосрочной целевой программе «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае» поступили от 21 приморской компании. В число участников вошло 18 предприятий, а 9 компаний уже получили первые выплаты на общую сумму 7,8 млн рублей. Эти организации достигли целевых показателей, утвержденных в программе, в том числе одного из наиболее важных - размера заработной платы.

Немало внимания сегодня уделяется в Приморье и развитию аквакультуры. Бизнес, специализирующийся на товарном выращивании гидробионтов, во всем мире развивается столь стремительными темпами, что многие специалисты утверждают, этот вид фермерства со временем может по объемам производства продукции может приблизиться к показателям промышленного рыболовства.

Для примера, Китай ежегодно выращивает более 4,5 млн тонн товарной продукции. По мнению ученых ТИНРО-Центра, на Дальнем Востоке самый мощный потенциал - у Приморского края, по самым скромным прогнозам, на акватории Японского моря можно выращивать около 3 млн тонн продукции. Среди них самыми высокорентабельными видами являются трепанг, гребешок, мидия, устрица. Тем не менее пока законодательная база настолько расплывчата, что она даже не закрепляет за предприятиями право собственности на выращенный урожай. В итоге в Приморском крае работает всего чуть больше 30 компаний, из них нет ни одного крупного предприятия.

Но и пока проблемы «морских огородов» не решены, и их место на российских прилавках занимают зарубежные производители. В этом плане приморские власти большие надежды возлагают на круглый стол «Аквакультура: настоящее и будущее», где предстоит финальное общественное обсуждение перед принятием федерального закона об аквакультуре. Как сообщил заместитель руководителя ФАР Сергей СОКОЛОВ, к 6 сентября будут известны уже первые результаты публичного обсуждения законопроекта.

Новый флот пока в проектах

Модернизация рыболовного флота - тема, которая звучит уже не на первом конгрессе. Больше двух лет рыбаки и государство стараются выработать совместный план действий, принятие которого бы позволило рыбному бизнесу начать строительство новых судов. Но пока бизнес относится к предложениям государства осторожно, так как экономические расчеты показывают, что строительство новых траулеров в масштабах страны могут позволить себе всего несколько компаний, остальные открыто заявляют о том, что они такую финансовую нагрузку не потянут.

Досье "ЗР"

По данным на 2010 год, в России оставалось 2 067 добывающих судов, 23 рыбоперерабатывающие базы и 269 рефрежираторов и приемно-транспортных судна. За последние 2 года пополнение составило лишь 68 судов. Из них - только два «новостроя». В то же время списано на слом 252 единицы флота.

«Для модернизации рыбопромыслового флота нужны колоссальные финансы, потому что количество судов исчисляется тысячами. В отличие от нефтеналивного флота или сухогрузов, рыболовный флот очень сложен технологически. Тем не менее у нас уже есть понимание того, где и какие суда мы можем построить. Мы должны поставить рыбакам такое судно, которое придет на замену трем старым. Технически такие суда можно создать, тогда вместо трех экипажей понадобится один, мы сможем поднять зарплату рыбаку в три и более раз, на добычу тысячи тонн рыбы понадобится меньше средств. Но когда эта задача будет решена, возникнет другая - где взять кадры для работы на современных судах».

«Тем не менее часть работ проведена, считает вице-губернатор Приморского края Игорь Улейский. - Рабочая группа администрации Приморского края и Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья разработала несколько основных проектов добывающих траулеров. Рыбаки высказали пожелания, какие суда им нужны и какими характеристиками они должны обладать. Однако сегодня остро стоит вопрос стоимости. Судостроительные заводы нуждаются не в единичных заказах, а в сериях судов, тогда цена на этот флот будет гораздо дешевле».

И совместные усилия дают плоды. Накануне конгресса во Владивостоке приморская компания «Преображенская база тралового флота» спустила на воду третий траулер «Генерал Трошев». Отобрано несколько удачных проектов БАТМов (среднетоннажные траулеры), которые будут строить для приморских предприятий. Особая программа в крае касается строительства маломерного добывающего флота, в том числе и на наших верфях.

Сертификация на подходе

Конгресс рыбаков во Владивостоке вызывает все больший интерес за рубежом. Оно и понятно. Международное сообщество хочет понимать, что же происходит в рыбной промышленности России - заметного игрока на мировом рынке белой рыбы. Именно по этой причине его организаторы хотят возобновить практику представления на конгрессе серьезных научных докладов.

«Необходимо показать мировому сообществу, что наши оценки российских запасов водных биоресурсов достоверны, а применяемые методики основываются на серьезной научной базе, что сомнений по тому, сколько и каких объектов мы должны вылавливать, быть не может», - пояснил Игорь Улейский.

Российские рыбопромышленные компании хотят получить прямой путь на мировые рынки рыбопродукции. По мнению Сергея Дарькина, сегодня российская рыбная отрасль, являясь активным участником мирового рынка, к сожалению, не формирует его, а подстраивается под его условия. Помочь в корне изменить эту ситуацию может международная сертификация не только продукции, но и рыбных промыслов.

Еще на втором конгрессе рыбопромышленники обсуждали механизмы вхождения в мировой рынок рыбопродукции на условиях полноправного партнерства. Сегодня в этом направлении ведется масштабная работа, например, сертификация промысла минтая. По словам президента АДМ Германа ЗВЕРЕВА, сертификация промысла минтая по стандартам Морского попечительского совета - ключевое конкурентное преимущество на мировом рынке. Крупнейшие торговые сети Европы и мира ограничивают закупку продукции, произведенной из несертифицированного сырья. Такие «монстры» ритейла как, Wall Mart и MacDonald’s, уже отказались от продукции из филе российского минтая. То же с несертифицированным сырьем планирует сделать торговая сеть Mark’s & Spencer. Продажи продукции с эколэйблом MSC активно развивают сети Carrefour и Metro. MSC - это общепризнанный стандарт экологической сертификации.

По его мнению, получение сертификата позволит рыбакам снизить риски при продвижении своей продукции на европейский рынок. «Прежде всего это вопрос цены и вхождения в крупные сети. Без этого стикера российская продукция из белой рыбы может быть вытеснена продукцией конкурентов из США и Европы. Пока этого не происходит, так как есть потребность рынка в российской рыбе, но давление на сети наблюдается, поэтому скорейшая сертификация промысла минтая по системе MSC является одной из главных задач для всех компаний.

Поэтому еще в 2008 году кампания по сертификации промысла стартовала на Дальнем Востоке. Движущей силой всего этого процесса выступила Ассоциация добытчиков минтая. В качестве независимого оценщика определена компания Moody Marine Ltd. (до декабря 2009г. - TAVEL Certification Inc.). Для проведения независимой оценки промысла и экспертизы представляемых материалов утверждена группа международных экспертов.

Еще один пример консолидации рыбацких позиций - это широкое обсуждение одной их важнейших для рыбного бизнеса темы, связанной с принятием национального плана по противодействию ННН-промыслу.

Россия за прозрачный промысел

Напомним, что правительственная комиссия приняла решение вернуть на доработку проект Национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла и Перечень первоочередных мер по реализации этого плана до 2013 г. Проект был разработан Федеральным агентством по рыболовству, но не получил одобрения в министерствах и ведомствах. Против выступила и Ассоциация добытчиков минтая. По мнению Минпромторга, проект создает барьеры для импорта морепродукции. А Федеральная таможенная служба отметила, что «установление запрета на экспорт/импорт в Российскую Федерацию рыболовных судов, создающих избыточные промысловые мощности предприятий и не обеспеченных соответствующими их промысловым мощностям квотами на добычу ВБР путем издания постановления правительства РФ, противоречит международным договорам РФ». Поэтому логично, что рыбаки на конгрессе попытаются изменить проект документа.

С другой стороны, экологический аспект в повестке конгресса поставлен остро. Даже сугубо национальную тему - структуру государственного управления рыболовством - участники конгресса намерены обсудить с точки зрения его экологических основ.

В последнее время нефтяники активно разрабатывают тему освоения нефтяных ресурсов как в Арктике, так и в Охотском море, на Западной Камчатке. Между тем Охотское море дает 40% российского вылова, а Западная Камчатка - около 25%, и, по мнению экологов, нужно десять раз подумать, имеет ли смысл разрабатывать нефтяные месторождения на шельфе этих районов. Ведь еще ни одна страна мира до сих пор не имеет опыта и технологий ликвидации нефтеразливов в условиях климата, характерного для нашего Охотоморья и в целом Арктики. Именно поэтому президент Дмитрий Медведев дал поручение правительству РФ: чтобы до той поры, пока не будут разработаны технологии ликвидации нефтеразливов в ледовых условиях, нефтяные компании не должны разрабатывать шельфовые нефтяные проекты.

«Об этом необходимо рассказывать и населению страны, и нашим оппонентам, - прокомментировал тему своего доклада на конгрессе заместитель председателя Росрыболовства РФ Висилий СОКОЛОВ. - Ведь не секрет, что за рубежом нередко звучат высказывания в адрес России, что наши промыслы неустойчивые, и российские рыбаки едва ли не приравниваются к браконьерам, что абсолютно не соответствует действительности! Легальный бизнес у нас сейчас максимально созрел для такого ответственного отношения к промыслу. Поэтому необходимо поддерживать и развивать это направление, в том числе со стороны государства. И площадка международного конгресса - это хорошее место, где можно открыто и честно обсудить эти вопросы в диалоге с природозащитными организациями и зарубежными специалистами, попытаться расставить точки над i».