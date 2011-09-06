Владивосток репетирует проведение форума АТЭС

Пятый Тихоокеанский экономический конгресс начинается на этой неделе во Владивостоке – 9-10 сентября, ровно за год до проведения Саммита АТЭС-2012. В ближайшие дни на высоком международном уровне предстоит обсуждение новых подходов к пониманию будущих сценариев развития по вопросам интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тихоокеанский экономический конгресс проводится во Владивостоке пятый раз. Сегодня, в первую очередь, это возможность лидеров делового сообщества, ведущих экономистов и экспертов участвовать в обсуждении стратегических вопросов развития сотрудничества, расширения деловых и бизнес-контактов, поиске возможностей для осуществления инвестиций и инноваций.

«Приморский край развивается как центр международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2012 году здесь пройдет саммит АТЭС, и это открывает новые возможности для развития бизнеса в Приморье», - считает губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

В Приморье идет масштабная подготовка к проведению саммита. Завершается строительство крупных инфраструктурных объектов – в том числе современного аэропорта с пропускной способностью 5 млн пассажиров в год, трех уникальных мостовых переходов, новой трассы «Де Фриз – Седанка – Патрокл». Создается нефте- и газотранспортная система. Запланировано строительство нефтеперерабатывающего завода, ведется работа по созданию современных верфей для строительства крупнотоннажного флота. Компанией «Соллерс» вводится в эксплуатацию вторая очередь автомобильного производства в г. Владивостоке. И наконец, создается Дальневосточный федеральный университет как основная база для инновационного развития Приморья. А в портфеле краевой администрации ждут инвесторов еще два крупных проекта - по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на острове Русском и игорной зоны в бухте Муравьиной.

И все эта инфраструктура после саммита должна работать на социально-экономическое развитие территории, сделать край инвестиционно привлекательным. Кстати, по итогам 2010 года рейтинговое агентство «Эксперт» подтвердило, что Приморье вышло на лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе по инвестиционному климату и основным показателям малого и среднего бизнеса. И площадка конгресса становится местом встречи инвесторов.

Однако V Тихоокеанский экономический конгресс, по замыслу организаторов, – предварительный этап для Саммита АТЭС-2012 года, который пройдет в следующем году во Владивостоке и, как ожидается, станет отправной точкой новой фазы развития российского Дальнего Востока.

- В данном случае роль предварительного этапа становится особенно важной. Именно V Тихоокеанский экономический конгресс – это общественный центр встреч азиатских стран в России, где путем обеспечения содержательных дискуссий и будет уточнена российская повестка саммита в будущем году, - поясняют организаторы конгресса.

Тихоокеанский международный конгресс призван укрепить деловое сотрудничество и расширить международные связи Дальневосточного федерального округа и России в целом со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, помочь в определении интернационального взгляда на стратегическое развитие Дальнего Востока и внешних рынков России, увеличение роли Дальнего Востока в региональных интеграционных процессах.

В деловой программе V Тихоокеанского экономического конгресса запланировано выступление представителей АТЭС, экспертов, представителей бизнес-сообществ. Ведь основной темой пленарного заседания является «Азиатская повестка – представление российской версии». По информации «ЗР», участие в конгрессе примет и первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, который является ответственным от российского правительства за организацию саммита-2012.

На обсуждение в рамках тематических секций конгресса, объединяющих представителей российского и зарубежного бизнеса, научных кругов и государственных структур, вынесены стратегические и конкретные вопросы межрегионального, экономического, инновационного и научно-технического взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках повестки дня предполагаются тематические дискуссии, участие в которых примут представители российской стороны и зарубежные гости.

Впервые на Тихоокеанском конгрессе появятся представители иннограда «Сколково». Научный руководитель Института развития образования НИУ «Высшая школа экономики», ведущий специалист Всемирного банка Исаак ФРУМИН выступит модератором секции по теме «Инновационные процессы в Азии и на Дальнем Востоке России и инфраструктура их поддержки». В ее работе примут участие ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий ЛАЗАРЕВ, председатель ДВО РАН, академик Дальневосточного отделения РАН Владимир СЕРГИЕНКО, исполнительный директор Российского центра исследований АТЭС, проректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Павел КАДОЧНИКОВ и другие авторитетные специалисты.

«Азиатские тенденции развития транспортных систем» на площадке другого приморского университета - во ВГУЭС под руководством старшего менеджера «Делойт» Сергея ДУБОВИКА обсудят губернатор префектуры Тоттори г-н Хираи СИНДЗИ, директор Гонконгского офиса компании грузоперевозок Arup г-н Сэм ЧОУ и другие.

Обсуждение темы «Энергетика Дальнего Востока: видение будущего» также пройдет в стенах ВГУЭС. Модератором выступит советник генерального директора Государственной корпорации «Росатом» Петр ЩЕДРОВИЦКИЙ. В числе участников дискуссии такие видные эксперты, как заместитель председателя правления ОАО «Русгидро» Джордж РИЖИНАШВИЛИ, генеральный директор INNO SYSTEM «Развитие ветряной энергетики» из Республики Корея г-н ПАК Чжэ Мин, руководитель дирекции по энергоэффективности ОАО «Интер РАО ЕЭС» Андрей КУЛАКОВ и другие.

«Развитие городов: азиатские города и российские города Дальнего Востока» обсудят во Владивостокском бизнес-центре во главе с руководителем Московского филиала Исследовательского института Номура (Япония) г-ном Ивао ОХАСИ. На эту тему выступят такие высокие гости, как международный эксперт по городскому развитию Архитектурной компании AREP (Франция) Николя БУШО, доктор юридических наук, научный сотрудник Института России, Восточной Европы и центральной Азии при Китайской Академий Общественных Наук (КНР) Сюй ВЭНЬХУН, кандидат технических наук (Токийский университет), профессор архитектуры, вице-президент технологического института г. Шибаура (Япония) Казунобу МИНАМИ и другие.

Тему «Общее культурное пространство и роль России» доверено вести директору Агентства «Творческие индустрии» Елене ЗЕЛЕНЦОВОЙ.

На второй, завершающий день, запланирована лекционная программа. В ее рамках выступит вице-президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонда «Сколково») Станислав НАУМОВ. Исполнительный директор кластера ядерных технологий фонда «Сколково» Денис КОВАЛЕВИЧ прочитает лекцию на тему: «R&D в корпоративном и академическом секторе». По данным «ЗР», сегодня уже подготовлена почва для подписания согласшения между Дальневосточным федеральным университетом и Фондом «Сколково».

- Одним из ярких событий Конгресса станут международные экспозиции инновационных достижений и инвестиционных проектов, - утверждают организаторы мероприятия.

Не секрет, что именно губернатор Приморского края Сергей Дарькин был инициатором проведения международного экономического конгресса во Владивостоке в 2007 году, чтобы еще раз показать инвесторам открывающиеся возможности выгодного вложения средств. С тех пор Тихоокеанский конгресс стал традиционной площадкой для развития сотрудничества, расширения деловых и бизнес-контактов, поиске возможностей для осуществления инвестиций и инноваций. Вот и в нынешнем году Приморью есть что показать.

«У нас имеются коммерческие предложения и инвестиционные проекты по наиболее перспективным направлениям, а также законодательная и нормативная базы, гарантирующие максимальную защиту прав инвесторов и реальную поддержку со стороны государства», - заявил губернатор Сергей Дарькин накануне конгресса. И в рамках Конгресса состоятся презентации 69 инвестиционных проектов стоимостью более 2 трлн рублей.

Приморский край является открытой азиатской площадкой России для реализации амбициозных проектов, имеющих высокую инновационную и социально-экономическую значимость. Эти возможности и призван показать V Тихоокеанский экономический конгресс.