Дороги Приморья получат меньше денег

Приморские депутаты скорректировали программу «Дороги края», рассчитанную на 2007-2017 годы. Решение было принято сегодня на заседании комитета по экономической политике Законодательного Собрания Приморского края, передает корр. РИА PrimaMedia.

Общий объем финансирования уменьшен на 4 млрд рублей. Бюджет на 2011 год урезан на 300 млн рублей в разделе «Содержание дорог». Уменьшение статей расходов вызвано необходимостью привести бюджет программы в соответствие с выделяемыми из федеральной казны средствами.