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Дороги Приморья получат меньше денег
06 Сентября 2011, 00:06 | Владивосток
Приморские депутаты скорректировали программу «Дороги края», рассчитанную на 2007-2017 годы. Решение было принято сегодня на заседании комитета по экономической политике Законодательного Собрания Приморского края, передает корр. РИА PrimaMedia.
Общий объем финансирования уменьшен на 4 млрд рублей. Бюджет на 2011 год урезан на 300 млн рублей в разделе «Содержание дорог». Уменьшение статей расходов вызвано необходимостью привести бюджет программы в соответствие с выделяемыми из федеральной казны средствами.
Автор: ИА PrimaMedia.Ru
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