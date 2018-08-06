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Центр поддержки стартапов создадут во Владивостоке
Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко на площадке XII Саммита городов АТР, который прошел в японском городе Фукуока с 1 по 3 августа.
В рамках мероприятий саммита Виталий Веркеенко посетил центр поддержки стартапов Фукуока Fukuoka grows next, созданный при поддержке муниципалитета. Этот город стал одной из территорий, где реализуется национальная стратегическая инициатива – стартап-визы, и самым успешным ее примером.
Этот проект подразумевает упрощенный порядок получения визы на 6 месяцев для иностранцев, планирующих открытие бизнеса в Японии. В приоритете бизнес в сфере научного предпринимательства, здравоохранения и медицины, экологии и энергетики, логистики и торговли, рассказали в центре поддержки стартапов.
«Фукуока входит в пятерку крупнейших городов Японии, город-порт на юго-западе Страны восходящего солнца, и в последние годы активно используется как плацдарм для выхода на японский рынок. В центре поддержки стартапов предпринимателям оказывается индивидуальная поддержка, консультации юристов и бухгалтеров, помощь в получении лицензии на предпринимательскую деятельность и тд.», - отметили сотрудники центра.
Виталий Веркеенко отметил, что подобный центр планируется создать во Владивостоке.
«Японские эксперты, подарившие Владивостоку современную концепцию пространственного развития, отметили, что одной из сильных сторон города является концентрация высших учебных заведений, назвав Владивосток «воротами в инновации». Для того чтобы развить этот потенциал, необходима платформа для поддержки предпринимательских инициатив и инновационных стартапов. И мы планируем создать такую во Владивостоке. Развитие предпринимательской активности и поддержка бизнес-начинаний – залог успешного развития экономики города», - подчеркнул глава Владивостока.
Подобная инкубационная платформа может быть создана на базе университета, как в японском Цукуба или «умном» городе Касива-но-ха, либо на базе исторического центра, как креативный район Савамала в Белграде, где пространствами для взаимодействия исследователей и инвесторов и основой для развития творческий индустрии стали старинные здания, отмечали эксперты Nikken Sekkei в концепции развития Владивостокского городского округа.
Владивосток возьмет на заметку опыт Фукуоки, детали создания центра договорились обсудить подробнее в приморской столице в сентябре.
Помимо развития предпринимательства создание такой платформы послужит дополнительным стимулом для закрепления молодежи на Дальнем Востоке, отметил Виталий Веркеенко.
«Молодежь – будущее Владивостока, необходимо найти действенные механизмы мотивации и поддержки талантливой и инициативной молодежи, для того чтобы она оставалась жить и работать в нашем городе», - добавил глава приморской столицы.
Отметим, с 1 по 3 августа глава Владивостока принимал участие в мероприятиях XII Азиатско-Тихоокеанского саммита городов в японском городе Фукуока. На международной площадке были представлены 35 городов из 18 стран мира. Виталий Веркеенко выступил с презентацией Владивостока и провел ряд двусторонних встреч с лидерами городов АТР.
Напомним, по мнению главы приморской столицы, Владивосток призван стать центром международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Во Владивостоке работают семь генеральных консульств и 16 почетных консулов иностранных государств. Ни один город России, кроме столиц, не может похвастаться таким вниманием других стран мира. Недаром название города означает «владеющий Востоком». Именно здесь формируются евразийские связи, дающие импульс к развитию международных отношений и экономической активности России со странами АТР, и мы должны по максимуму использовать это преимущество», - заявил Виталий Веркеенко.
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