Центр поддержки стартапов создадут во Владивостоке

Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко на площадке XII Саммита городов АТР, который прошел в японском городе Фукуока с 1 по 3 августа.

В рамках мероприятий саммита Виталий Веркеенко посетил центр поддержки стартапов Фукуока Fukuoka grows next, созданный при поддержке муниципалитета. Этот город стал одной из территорий, где реализуется национальная стратегическая инициатива – стартап-визы, и самым успешным ее примером.

Этот проект подразумевает упрощенный порядок получения визы на 6 месяцев для иностранцев, планирующих открытие бизнеса в Японии. В приоритете бизнес в сфере научного предпринимательства, здравоохранения и медицины, экологии и энергетики, логистики и торговли, рассказали в центре поддержки стартапов.

«Фукуока входит в пятерку крупнейших городов Японии, город-порт на юго-западе Страны восходящего солнца, и в последние годы активно используется как плацдарм для выхода на японский рынок. В центре поддержки стартапов предпринимателям оказывается индивидуальная поддержка, консультации юристов и бухгалтеров, помощь в получении лицензии на предпринимательскую деятельность и тд.», - отметили сотрудники центра.