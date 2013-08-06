У "несогласных" кандидатов на выборах мэра Владивостока начали возникать проблемы

Предвыборный поезд с кандидатами на пост мэра столицы Приморья прибудет на конечную станцию без нескольких пассажиров. Окончательное количество тех, кто «не доедет» до финала выборов-2013, пока неясно, очевидно, предстоят жалобы и выяснение отношений в судах. Однако ясно другое: как и пять лет назад, у кандидатов, публично и на каждом углу демонстрирующих повышенный градус недовольства происходящим, но при этом явно «не парящихся» сверять свои действия с положениями законодательства или не настроенных на серьезную работу, во время предвыборной кампании начинаются неудачи…

Как уже писал «ЗР», первым отказался участвовать в предвыборной гонке Руслан МАТЫГУЛЛИН. Комментируя свое решение одному из региональных информагентств, несостоявшийся кандидат сказал, что собрать необходимое количество подписей в свою поддержку без нарушений нереально. А потому самовыдвиженец принял решение отказаться от продолжения борьбы.

Аналогично, но более элегантно поступила главный редактор газеты «Народное вече» Мария СОЛОВЬЕНКО. За несколько часов до того, как избирком Владивостока завершил прием документов от потенциальных кандидатов в мэры, известная журналистка распространила заявление о том, что подписи она-де собрала, но вот участвовать в выборах ей не позволяет этика. Назвав нынешнее избирательное законодательство несправедливым, Мария Соловьенко заявила, что творчество для нее сейчас важнее политики. А в заключение своего манифеста Россиянка, Женщина, Мать в стихах изложила основные тезисы своей предвыборной программы, претворить которую в жизнь ей не суждено. Во всяком случае, на посту мэра Владивостока.

Также выборы-2013 разрушили стереотип о том, что выдвижение кандидатом от политической партии означает едва ли не автоматическое попадание в бюллетень. Первым из партийных кандидатов потерпел фиаско представитель партии «РОТФронт» Николай СОСНОВ. 26 июля горизбирком отказал ему в регистрации, мотивируя это тем, что на момент старта избирательной кампании у «РОТФронта»… попросту не было права участвовать в выборах. По закону, для выдвижения кандидатов на местных выборах партии нужно иметь зарегистрированные отделения в половине регионов РФ, а «РОТФронт» выполнил это условие только в начале июля, когда избирательная кампания во Владивостоке уже набирала обороты.

Следующей «жертвой избиркома» стал представитель «Гражданской силы» Владимир ПАЦ, которого, как и в майской истории с праймериз «Единой России», подвели не вовремя оформленные бумаги. В решении ВГМИК об отказе в регистрации говорится, что Пац не представил в комиссию документ, подтверждающий согласование его кандидатуры с соответствующим органом политической партии. Между тем такое согласование предусмотрено уставом «Гражданской силы». Необходимую бумагу Владимир Пац «донес» в избирком 30 июля, то есть позже установленного для подачи документов срока, что и стало основанием для отказа в регистрации.

Проблемы возникли и у таких «тяжеловесов» из давно существующих партий, как Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ и Николай МАРКОВЦЕВ. Оба они получили предписание со стороны избирательной комиссии – устранить нарушения в поданных в избирком документах.

Олег Вельгодский отделался легким испугом: устранив недочеты, в минувшее воскресенье он был зарегистрирован в качестве полноправного кандидата. А вот у Николая Марковцева ситуация оказалась гораздо серьезнее. Политик пострадал из-за юридической неразберихи в собственной партии. Напомним, в апреле конференция приморского «Яблока» приняла решение об избрании бывшего депутата гордумы новым лидером регионального отделения. Однако, по данным краевого управления Минюста, руководителем партии в Приморье номинально до сих пор является Владимир НИКИФОРОВ. Это значит, что выписка из протокола конференции «Яблока», где было принято решение выдвинуть Марковцева в мэры, должна быть подписана Никифоровым. Но, как утверждает сам выдвиженец, Никифорова на «предвыборной» конференции не было, и значит, подписать такой документ он не может. К тому же во всех остальных документах, которые сданы в избирком, именно Марковцев обозначен в качестве главного «яблочника» Приморья.

Сроком устранения замечаний для Марковцева и Вельгодского была обозначена суббота, 3 августа. Избирком Марковцева утвердил. Однако Николай Марковцев, не дожидаясь официальных решений, еще на прошлой неделе написал в одной из соцсетей, что лучше уедет в Урюпинск, чем будет биться за свое избирательное право в судах, где все, по его мнению, предрешено.

Единственный самовыдвиженец, «донесший» подписи в свою поддержку до дверей горизбиркома, Юрий АРСЕНТЬЕВ, был не намного более удачлив. Вердикт комиссии был неутешительным: количество «неправильных» подписей оказалось выше допустимого, а значит, Арсентьеву, вероятнее всего, светит отказ в регистрации. Правда, в срок, обозначенный законом, а именно до конца дня 4 августа, полномочные представители кандидата так и не получили итоговый протокол проверки подписей от горизбиркома. На момент подписания номера в печать решение по поводу регистрации бывшего заместителя Владимира НИКОЛАЕВА в качестве кандидата в мэры еще не было принято.

- Легитимность выборов не измеряется количеством кандидатов. К тому же на выборах во Владивостоке более важна законность, - высказывает мнение политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Поэтому горизбирком пошел по правильному пути, строго следя за правильностью оформления всех документов. И ситуация с тем же Марковцевым – это проблема самой партии, которая не может разобраться, кто же ее лидер. Просто так никого с этих выборов «снимать» не будут. А отказ ряду выдвиженцев принципиально не изменит ход избирательной кампании и не повлияет на итоги выборов: избиратели теряют интерес к ним.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Марии Кузовлевой.