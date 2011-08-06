Итоги народного праймериз во Владивостоке

Очередное предварительное голосование за кандидатов в региональный список на выборах кандидатов в Государственную Думу РФ состоялось в краевом центре 5 августа.

В нем принимали участие представители общественных организаций Общероссийского народного фронта и партии «Единая Россия». 19 кандидатов презентовали свои предвыборные программы, отвечали на вопросы из зала.

По итогам голосования уполномоченных десятка лидеров списка кандидатов выглядит так:

1. Пинский В.В. - 141 голос

2. Яковенко Ю.В. - 139 голосов

3. Глушков М.В. - 138 голосов

4. Кондратов Р.В. - 132 голоса

5. Костенко А.И. - 131 голос

6. Глубоковская Э.Г. - 116 голосов

7. Ахоян Г.Ц. - 115 голосов

8. Шкарупа Е.В. - 113 голосов

9. Нагорная Я.А. - 111 голосов

10. Жданова Т.Н. - 106 голосов