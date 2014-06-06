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Россия и Северная Корея переходят на расчеты в рублях
Во Владивостоке прошло 6-е пленарное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР. Заседание провел Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.
Несмотря на ежегодный характер таких совещаний, прошлогоднее заседание Межправительственной комиссии в КНДР не состоялось по ряду противоречий, которые, наконец, удалось решить. Месяц назад - 5 мая - состоялось знаковое событие, принято решение о списании задолженности КНДР перед РФ, которое позволило сторонам выйти на решение новых перспективных вопросов.
Участники совещания обсудили широкий круг вопросов, связанных с новыми направлениями развития двусторонних торгово-экономических связей. В протоколе 6-го заседания Комиссии нашли отражение приоритетные задачи по расширению сотрудничества двух стран в области торговли, энергетики, природных ресурсов и др.
Как отметил Александр Галушка в ходе брифинга по итогам заседания, «Двусторонний товарооборот Российской Федерации с КНДР увеличился в 2013 году на 64,2% по сравнению с 2012 годом, составив $112,7 млн. Мы понимаем, что такие объемы не отвечают ни нашим возможностям, ни потребностям экономик России и КНДР. Поэтому мы ставим амбициозную задачу увеличить взаимную торговлю к 2020 году до $1 млрд», - сказал министр.
Один из способов решения этой задачи - изменение системы взаимных расчетов и переход на платежи в российских рублях. Согласно достигнутым договоренностям, уже в этом месяце между странами начнутся расчеты в рублях. Это значительным образом ускорит и облегчит торгово-экономическое сотрудничество между РФ и КНДР.
Министр отметил, что Северная Корея согласилась облегчить визовый режим для российских инвесторов и сотрудников российских компаний, работающих в КНДР. У них появляется доступ к современным средствам связи и коммуникациям - Интернет, мобильная связь. Кроме того, российские инвесторы получат уникальные условия для реализации своих проектов на территории КНДР.
- Мы договорились о специальном механизме поддержки приоритетных проектов на территории Северной Кореи. Этот механизм будет заключаться в подписании соответствующих соглашений в рамках Межправкомиссии, чтобы снять административные барьеры и какие-либо проблемы. Такого рода решения приняты только для российских инвесторов. Инвесторы из других стран, включая Китай, не имеют на сегодняшний день такого принципиального подхода, который получила российская сторона. Это очень существенные, значительные итоги сегодняшних переговоров, - подчеркнул Александр Галушка. - В наиболее высокой степени готовности в настоящее время находятся проекты группы "Базовый элемент", компаний "Северные прииски" и "Мостовик". Но потенциал пакета проектов, которые у нас есть, уже сегодня позволяет абсолютно реалистично говорить о многократном увеличении нашего торгово-экономического оборота.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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