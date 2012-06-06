Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первый заместитель главы Владивостока попала в поле зрения прокуратуры
ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. За нарушения трудового законодательства по инициативе прокурора г. Владивостока первый заместитель главы администрации города привлечена к административной ответственности.
Прокуратурой города Владивостока проведена проверка соблюдения трудового законодательства в администрации города Владивостока, в ходе которой выявлены факты нарушения сроков выплаты заработной платы, установленных правилами трудового распорядка, коллективным договором, а также трудовыми договорами, нарушения сроков произведения окончательного расчета, а также сроков оплаты отпусков.
По факту выявленных нарушений 10 мая 2012 года главе города внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении представителя нанимателя (работодателя) - первого заместителя главы администрации г. Владивостока Химич Екатерины Александровны возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
4 июня постановлением Государственной инспекции труда в Приморском крае Химич Е.А. признана виновной в совершении указанного административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Глава Приморья прокомментировал демарш Игоря Пушкарева
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов
- Скончался первый председатель Думы Владивостока
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет