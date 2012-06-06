Первый заместитель главы Владивостока попала в поле зрения прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. За нарушения трудового законодательства по инициативе прокурора г. Владивостока первый заместитель главы администрации города привлечена к административной ответственности.

Прокуратурой города Владивостока проведена проверка соблюдения трудового законодательства в администрации города Владивостока, в ходе которой выявлены факты нарушения сроков выплаты заработной платы, установленных правилами трудового распорядка, коллективным договором, а также трудовыми договорами, нарушения сроков произведения окончательного расчета, а также сроков оплаты отпусков.

По факту выявленных нарушений 10 мая 2012 года главе города внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении представителя нанимателя (работодателя) - первого заместителя главы администрации г. Владивостока Химич Екатерины Александровны возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4 июня постановлением Государственной инспекции труда в Приморском крае Химич Е.А. признана виновной в совершении указанного административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Золотой Рог".