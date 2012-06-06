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Городские депутаты рекомендуют Думе Владивостока не отдавать краю выделенные под автостоянки земли

06 Июня 2012, 13:13 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. 5 июня в Думе города Владивостока прошло заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности.

Комитет рассмотрел и рекомендовал Думе утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Приморского края, передаваемого в муниципальную собственность. Как пояснила председатель комитета Марина Ломакина речь идет о передаче в муниципальную собственность Владивостокского городского округа земельного участка общей площадью 583 тыс. 480 кв.м. для строительства объекта «Комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в городе Владивостоке», расположенного по адресу: по адресу: г. Владивосток, б. Десантная.

Комитет по экономической политике и муниципальной собственности рекомендовал Думе города Владивостока отклонить проект решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края». Проектом предлагается возвратить в государственную собственность Приморского края ранее предоставленные администрации города Владивостока земельные участки для размещения многоуровневых парковок. Это земельные участки по следующим адресам: пр-кт Партизанский, 15 (254 кв.м.), пр-кт Партизанский, 13 (314 кв.м.), пр-кт Партизанский, 3 (396 кв.м.), ул.Фонтанная, 26 (973 кв.м.), ул. Посьетская, 20 (434 кв.м.), ул.Суханова, 8, (1325 кв.м.), пр-кт красного Знамени, 15 (191 кв.м.), пр-кт Красного Знамени, 15 (527 кв.м.). По мнению депутатов, указанные земельные участки должны остаться в муниципальной собственности для использования их по назначению.

Комитет по экономической политике и муниципальной собственности рекомендовал Думе внести изменения в приложение к решению Думы города Владивостока от 16.07.2010 № 517 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке». Проектом предлагается дополнить перечень объектов недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности города Владивостока и свободным от прав третьих лиц: нежилым помещением общей площадью 107,7 кв.м., расположенным по адресу: г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11.

На заседании комитета депутатам была представлена презентация предоплаченной бесконтактной карты «Мой дельфин» для безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте и оплаты покупок в торговых точках. Многоразовая бесконтактная пластиковая карта, на которой хранится предварительно внесенная сумма средств, позволяет на основе бесконтактной технологии расплачиваться в транспорте, в магазинах, автостоянках, оснащенных соответствующим оборудованием. Как было указано в презентации, в настоящее время уже работают терминалы в автобусах, также они установлены в некоторых торговых точках. По мнению разработчиков, внедрение карты в качестве моментального средства оплаты будет способствовать сокращению времени обслуживания и повышению качества сервиса. Депутаты приняли информацию к сведению, сообщает пресс-служба Думы города Владивостока.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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