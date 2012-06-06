Думу Владивостока могут распустить

Думе Владивостока грозит роспуск из-за трат на празднование 150-летия города. Как ранее сообщало РИА «Дейта», протест прокуратуры вызвали изменения в городской бюджет-2010, когда депутаты уменьшили денежные средства по статье «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда» на 80 млн руб. По этой статье должен финансироваться ремонт жилых домов по решениям судов.

При принятии бюджета на 2010г. на эту статью было направлено 318,5 млн руб., однако Дума сначала «сняла» с нее 164 млн руб., а затем сократила еще на 80 млн руб. (именно столько было потрачено на приобретение музыкальной аппаратуры для празднования 150-летия Владивостока 2-4 июля 2010 г.). В настоящее время денежные средства по этой остросоциальной статье составляют всего 75 млн руб., тогда как вся сумма по исполнительным листам составила 1,652 млрд руб.

«Уменьшение финансирования по данной статье расходов носит умышленный характер, влечет невозможность исполнения судебных решений и, как следствие, нарушение гражданского процессуального кодекса РФ, федерального закона, грубейшим образом нарушает права граждан в указанной сфере», - говорилось в протесте прокурора. Дума этот протест не удовлетворила. Прокуратура Владивостока подала в суд на администрацию города за то, что уставный капитал Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС), куда было перечислено 80 млн рублей, был увеличен незаконно. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Мэрия подала кассационную жалобу.

По мнению депутата Думы города Владивостока Николая Марковцева, кассационная инстанция оставит решение суда в силе. «Дальше прокуратура подает в суд на думу - что она незаконно приняла решение перечислить деньги. Если суд решит, что деньги были выделены незаконно, то нам дается месяц исправить положение, в противном случае дума распускается в течение следующего месяца. А где мы возьмем деньги - они уже потрачены? Разве что каждый депутат по 2 млн скинется. Я голосовал «против», я деньги точно вносить не буду. У меня их просто нет. Я зарплату в думе не получаю», - заявил народный избранник. «Администрация города сегодня по судебным решениям должна жителям Владивостока за ремонт жилья 1,6 млрд руб. С горем пополам заложили 300 млн в бюджет и уже дважды резали эту сумму. Прокурор на сессии говорил, что нельзя 80 млн на музыкальную аппаратуру снимать с ЖКХ… Но дума не слушает. Средства были перечислены в уставный капитал ВПЭС. А изменения в Устав предприятия внесены не были. Мы ВПЭС принудили заниматься покупкой и содержанием музыкальной аппаратуры, хотя это для него несвойственные функции. Давайте еще напишем в Устав, чтобы они готовили полеты на Луну, чтобы деньги отмывать. Это маразм», - прокомментировал Марковцев.

"Золотой Рог".

